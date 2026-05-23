Κονγκό: Συγγενείς θύματος του ιού Έμπολα έβαλαν φωτιά σε νοσοκομείο επειδή τους αρνήθηκαν την πρόσβαση στη σορό

Συγγενείς θύματος του ιού Έμπολα έβαλαν φωτιά σε νοσοκομείο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όταν οι υγειονομικές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση στη σορό του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η βία εμποδίζει τις προσπάθειες για τον περιορισμό του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), όπου οι θάνατοι ανέρχονται σε 177 και τα ύποπτα κρούσματα σε 750.

Διαδηλωτές που απαιτούσαν την επιστροφή της σορού ενός θύματος έβαλαν φωτιά στο νοσοκομείο Ρουαμπάρα.

«Ο πληθυσμός δεν είναι επαρκώς ενημερωμένος ή ενήμερος για το τι συμβαίνει. Για τα μέλη των πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων, ο Έμπολα είναι μια επινόηση των λευκών», σύμφωνα με αξιωματούχο.

Εξαπλώνονται ραγδαία τα κρούσματα

Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία.

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα αφορούσε έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, του οποίου τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στις 24 Απριλίου. Ο ίδιος πέθανε αργότερα σε ιατρική μονάδα στην Μπούνια.

Μέχρι τις 5 Μαΐου, ο οργανισμός ειδοποιήθηκε για μια «άγνωστη ασθένεια» που σχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Μετά από έρευνα από μια «ομάδα ταχείας αντίδρασης» στις 13 Μαΐου, το ξέσπασμα αναγνωρίστηκε ως το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα.

