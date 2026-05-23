Μαρία Καρυστιανού: «Στελέχη μας θα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας»

Απάντηση στα δημοσιεύματα που «επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος» δίνει, με ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού.
«(…) Για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα», σημειώνει, αναφερόμενη προφανώς στις δηλώσεις της Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη για τη δραχμή και τη φορολογία, ενώ επισημαίνει ότι: «στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους».
