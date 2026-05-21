ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:56
Σε δημοπρασία το φλάουτο από το θρυλικό τραγούδι των Beatles «The Fool On The Hill»

Το φλάουτο που έχει χρησιμοποιηθεί στην ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού των Beatles, The Fool On The Hill, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.

Το φλάουτο, που ανήκε στον κορυφαίο Βρετανό φλαουτίστα Τζακ Έλορι μέχρι τον θάνατό του το 2009, θα πουληθεί σε δημοπρασία του οίκου Gardiner Houlgate στο Κόρσαμ, της Αγγλία στις 12 Ιουνίου – και σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του μπορεί να ανέλθει έως και 20.000 αγγλικές λίρες.

Ο Έλορι ήταν ένας παραγωγικός μουσικός που έπαιξε σε δίσκους κλασικής και ποπ μουσικής, καθώς και σε soundtrack για τις ταινίες Τζέιμς Μποντ της εποχής του Σον Κόνερι, τις ταινίες Pink Panther και το μιούζικαλ Oliver!

Ο γιος του, Μπράιαν Έλορι, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC ότι ελπίζει το αναπαλαιωμένο όργανο, το οποίο συγκρατούνταν με λάστιχα όταν το κληρονόμησε, να αποκτηθεί από κάποιον «που μπορεί να δημιουργήσει μουσική με αυτό» και «εκτιμά την απίστευτη ιστορία του».

Το 1967, ο παραγωγός των Beatles, Τζορτζ Μάρτιν, ζήτησε από την Έλορι να παίξει φλάουτο για το τραγούδι The Fool on the Hill, το οποίο ηχογραφήθηκε για το πρότζεκτ τους Magical Mystery Tour και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts.

Το φλάουτο χρησιμοποιήθηκε επίσης σε πολλές διαφημίσεις της εποχής.

«Η καριέρα του Τζακ Έλορι εκτείνεται σε όλο τον μουσικό κόσμο των μέσων του 20ού αιώνα – έπαιξε σε ορχήστρες υπό τη διεύθυνση των Τοσκανίνι και Σερ Τόμας Μπίτσαμ και στην ηχογράφηση μερικών από τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές της ποπ κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένων των Σινάντρα και Μπινγκ Κρόσμπι» δήλωσε ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Τζέιμι Σάουθ.

Φωτογραφίες Gardiner Houlgate

