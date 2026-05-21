Μέση Ανατολή: Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν – Νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση

Το Πακιστάν ενίσχυσε τις διπλωματικές του προσπάθειες την Πέμπτη για να επιταχύνει τις ειρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξετάζει τις τελευταίες απαντήσεις της Ουάσινγκτον και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να περιμένει μερικές ημέρες για «τις σωστές απαντήσεις» από την Τεχεράνη, αλλά ήταν επίσης πρόθυμος να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά της χώρας.

Έξι εβδομάδες από την εφαρμογή μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, όπως σημειώνει το Al Arabiya, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει λίγη πρόοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν προκαλέσει ανησυχία για τον πληθωρισμό και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης εσωτερική πίεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με την αποδοχή του να πέφτει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό της από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα αποφασίσει την Πέμπτη αν θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της μεσολαβητικής προσπάθειας, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις διαπραγματεύσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν ήταν στην Τεχεράνη την Τετάρτη. «Μιλάμε με όλες τις διάφορες ομάδες στο Ιράν για να διευκολύνουμε την επικοινωνία και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες», είπε μία από τις πηγές.

«Η υπομονή του Τραμπ εξαντλείται και αυτό είναι ανησυχητικό, αλλά εργαζόμαστε για τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρονται τα μηνύματα από κάθε πλευρά», τόνισε. Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA του Ιράν ανέφερε ότι ο Μουνίρ θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη την Πέμπτη για διαβουλεύσεις. «Πιστέψτε με, αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα πάνε πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη βάση Andrews. Όταν ρωτήθηκε πόσο θα περίμενε, ο Τραμπ είπε, «μπορεί να είναι μερικές μέρες, αλλά μπορεί να πάει πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ και οι Φρουροί

Ο Τραμπ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια του Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα έχουμε μια συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο άσχημα, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν κατά νέων επιθέσεων. «Αν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο υποσχεμένος περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή αυτή τη φορά», ανακοίνωσε η οργάνωση που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι ο κυρίαρχος φορέας εξουσίας στη χώρα, μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν υπέβαλε την τελευταία του πρόταση στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και στην ουσία επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό όρους που ο Τραμπ είχε προηγουμένως απορρίψει, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, αποζημίωση για πολεμικές ζημιές, άρση των κυρώσεων, απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Το «κλειδί» του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο περνούσε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο, έχει σχεδόν κλείσει από την αρχή του, προκαλώντας τη σοβαρότερη διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες στην ιστορία.

Την Τετάρτη, το Ιράν δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει μια «ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη» στο στενό και δήλωσε ότι η διέλευση θα απαιτεί έγκριση από μια αρχή που έχει συσταθεί για τον έλεγχο της περιοχής. Είπε ότι στόχος του είναι να επανανοίξει το στενό για φιλικές χώρες που τηρούν τους όρους του. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει τέλη για την πρόσβαση, τα οποία η Ουάσινγκτον λέει ότι θα ήταν απαράδεκτα.

Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν συνολικά περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν της στενής την Τετάρτη, ενώ ένα νοτιοκορεατικό δεξαμενόπλοιο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου φορτωμένα στο Κουβέιτ διέσχιζε επίσης τη στενή σε συνεργασία με το Ιράν. Ο ναυτιλιακός παρατηρητής Lloyd’s List δήλωσε ότι τουλάχιστον 54 πλοία είχαν διασχίσει το στενό την περασμένη εβδομάδα, περίπου διπλάσια από την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Ιράν δήλωσε ότι 26 πλοία είχαν περάσει τις τελευταίες 24 ώρες, ωστόσο αυτό εξακολουθεί να είναι μόνο ένα κλάσμα από τα 125 έως 140 καθημερινά περάσματα πριν από τον πόλεμο. Η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν πριν από την κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει χιλιάδες άλλους και έχει εκδιώξει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους στο Λίβανο, τον οποίο κατέλαβε στην καταδίωξη της ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Αντέχει το Ιράν

Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ και στις γειτονικές χώρες του Κόλπου έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους. Ο Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσαν ότι οι πολεμικοί τους στόχοι ήταν να περιορίσουν την υποστήριξη του Ιράν προς τις περιφερειακές πολιτοφυλακές, να διαλύσουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, να καταστρέψουν τις πυραυλικές δυνατότητές του και να διευκολύνουν τους Ιρανούς να ανατρέψουν τους ηγέτες τους.

Αλλά το Ιράν μέχρι στιγμής έχει διατηρήσει το απόθεμά του από εμπλουτισμένο ουράνιο και την ικανότητά του να απειλεί τους γείτονες με πυραύλους, drones και πολιτοφυλακές. Έχει ήδη επανεκκινήσει την παραγωγή κάποιων drones κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, δήλωσε το CNN την Πέμπτη, επικαλούμενο δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Οι κληρικοί ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι κατέστειλαν μια μαζική εξέγερση στην αρχή του έτους, δεν έχουν αντιμετωπίσει σημάδι οργανωμένης αντιπολίτευσης από την αρχή του πολέμου.

