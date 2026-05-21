Οι κυβερνητικές κρίσεις γίνονται μοτίβο στην Ευρώπη: Πώς η πολιτική αστάθεια μετατρέπεται σε κανόνα

Πιο αβέβαιο από ποτέ διαγράφεται το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ μετά την παταγώδη αποτυχία του κόμματος των Εργατικών στις δημοτικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κυβερνών κόμμα έχασε ακόμη και παραδοσιακά προπύργια των Εργατικών, στελέχη του κόμματος έχουν ήδη αρχίσει να τον εγκαταλείπουν, ενώ πάνω από 80 βουλευτές των Εργατικών, μεταξύ των οποίων και υπουργοί, τονίζουν πως ο Στάρμερ πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα το ενδιαφέρον έχει αρχίσει να στρέφεται περισσότερο στο ποιος θα είναι ο διάδοχός του παρά στο πώς θα μπορούσε ο ίδιος να επιβιώσει πολιτικά.

Σημειώνεται πάντως ότι από την κατάρρευση των Εργατικών δεν δείχνουν να επωφελούνται οι συντηρητικοί Tories αλλά η ακροδεξιά και κάποια μικρότερα κόμματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως δεν αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρώπη, αλλά μία προσθήκη στη μεγάλη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών των οποίων οι κυβερνήσεις βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.

Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς παραμένει αντιμέτωπη με ισχυρή πολιτική πίεση και δημοσκοπική πτώση. Πλέον το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα καταγράφεται καθαρά πίσω από το ακροδεξιό AfD με ποσοστά πέριξ του 22%, ενώ το SPD που στηρίζει την κυβέρνηση εμφανίζεται σε ιστορικά χαμηλά γύρω στο 12%. Ο κυβερνητικός συνασπισμός βιώνει σοβαρές εσωτερικές τριβές για το μεταρρυθμιστικό μείγμα που θα επαναφέρει την γερμανική οικονομία, ενώ η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026, από 1% σε 0,5%.

Στη Γαλλία η κυβέρνηση του Μακρόν βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς πολιτικού συναγερμού και αστάθειας τα τελευταία χρόνια. Ο πρωθυπουργός Λεκορνύ, προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό για το 2026, αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 του Συντάγματος που επιτρέπει την υιοθέτηση νόμων χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή, κάτι που είχε υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να πράξει. Παρότι η κυβέρνηση, με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, έχει επιβιώσει των προτάσεων μομφής που κατέθεσε η ριζοσπαστική αριστερά και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, δείχνει να ακροβατεί σε τεντωμένο σκοινί, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει υψηλό (γύρω στο 5%), κάτι που σημαίνει ότι μάλλον θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα λιτότητας.

Στην Ισπανία, παρότι το κόμμα του Σάντσεθ έδειξε να ανακάμπτει δημοσκοπικά λόγω της αποφασιστικής στάσης που επέδειξε ο ίδιος απέναντι στον Τραμπ και τον Νετανιάχου κατά την επίθεσή τους στο Ιράν, η ήττα που υπέστη στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας ήταν συντριπτική. Το κυβερνητικό PSOE κατέγραψε ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα στην πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της Ισπανίας, η οποία για χρόνια θεωρούνταν μάλιστα «οχυρό» των προοδευτικών.

Αντίθετα, το κλίμα στην Ιταλία της Μελόνι δεν καταγράφεται τόσο ζοφερό, καθώς το Fratelli d’Italia παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις και η Μελόνι σε λίγους μήνες αναμένεται να σπάσει ρεκόρ ως η μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της μεταπολεμικής Ιταλίας. Ωστόσο και εκεί τα πρώτα σύννεφα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Η ήττα στο δημοψήφισμα του Μαρτίου με το ερώτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη αποτέλεσε τον πρώτο κλυδωνισμό για τη μέχρι πρότινος σταθερή κυβέρνηση της Ιταλίας.

Οι μικρότερες χώρες

Πάντως η «επιδημία» των κυβερνήσεων που βρίσκονται σε μεγάλη πίεση χτυπάει και χώρες μικρότερου εκτοπίσματος στη γηραιά ήπειρο. Η ρουμανική κυβέρνηση συνασπισμού του Πρωθυπουργού Ιλίε Μπολοζάν κατέρρευσε στις αρχές του μήνα, μετά από πρόταση μομφής, η οποία υπερψηφίστηκε από τους Σοσιαλδημοκράτες (PSD) και την ακροδεξιά «Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων». Η κυβέρνηση της Λετονίας οδηγήθηκε επίσης σε αποσύνθεση ύστερα από το περιστατικό με τα «αδέσποτα» ουκρανικά drones που έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου της Λετονίας.

Το γεγονός οδήγησε στην παραίτηση του προοδευτικού υπουργού Άμυνας της χώρας Αντρις Σπρουντς και εν συνεχεία στην απόσυρση της στήριξης προς την κυβέρνηση από το Προοδευτικό κόμμα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε τελικά ως αποτέλεσμα την αναγκαστική παραίτηση της πρωθυπουργού Εβίκα Σιλίνια. Στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές την Κυριακή, αν και δεν απειλείται άμεσα η προεδρία, όλα δείχνουν ότι ο ήδη μειοψηφικός συνασπισμός των κομμάτων που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη μάλλον θα αποδυναμωθεί σημαντικά. Αν η εκτίμηση των δημοσκοπήσεων επιβεβαιωθεί, η Λευκωσία είναι πιθανό να περιέλθει σε περίοδο έντονης αστάθειας και ο Κύπριος πρόεδρος να καταστεί πολιτικά «όμηρος» δυνάμεων που δεν τον στηρίζουν ακόμη και για να περάσει τα πιο απλά μέτρα.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, αν και η κυριαρχία της ΝΔ δεν απειλείται άμεσα, κυρίως λόγω του κενού στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν δείχνει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ξεκάθαρη δυσαρέσκεια, με την πλειοψηφία να εκτιμά πως η χώρα κινείται στη λάθος κατεύθυνση και να ζητά πολιτική αλλαγή, ενώ η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται κάτω από το 30%. Αν δεν υπάρξει μία ισχυρή ανατροπή πριν τις εκλογές και οι μετρήσεις επιβεβαιωθούν, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Πειραιώς να πετύχει αυτοδυναμία, την ώρα που οι υπόλοιπες δυνάμεις προς το παρόν δεν εμφανίζονται πρόθυμες να συγκυβερνήσουν μαζί της, ειδικά υπό τον σημερινό πρωθυπουργό.

Η Ευρώπη δείχνει να κλυδωνίζεται από την ακρίβεια, τις συνεχιζόμενες κρίσεις, το αίσθημα φόβου, το μεταναστευτικό, την ανάδειξη νέων δυνάμεων και την άνοδο της ακροδεξιάς. Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη τους στα παραδοσιακά κόμματα και στρέφονται σε άγνωστα μέχρι πρόσφατα σχήματα ή και σε νέους πολιτικούς φορείς, γεγονός που οδηγεί συχνά στον κατακερματισμό πολιτικών συστημάτων. Μένει να φανεί αν θα αντέξει το πολιτικό status quo της Ευρώπης ή αν θα επιβεβαιωθεί μία ευρύτερη πολιτική ανατροπή και τι θα συνεπάγεται για το μέλλον της γηραιάς ηπείρου.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παπαδιόχος

