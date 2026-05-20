Εντός ωρών συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «βλέπει» το Πακιστάν – Για «τελικό στάδιο» των συνομιλιών μιλά ο Τραμπ

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν ταξίδεψε στο Ιράν την Τετάρτη για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ μεσολαβεί για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε ότι ο Μοχσέν Νάκβι ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συναντηθεί με αξιωματούχους. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε με τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην Τεχεράνη.

Ο Νάκβι επισκέφθηκε την Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο με στόχο να «διευκολύνει» τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές από τα κανάλια Al-Arabiya και Al-Hadath δήλωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», προσθέτοντας ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Οι πηγές συνέχισαν: «Η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών», σημειώνοντας ότι «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ».

Την πρόοδο επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέγοντας πως «βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών». «Όλα έχουν χαθεί. Το ναυτικό τους έχει χαθεί. Η αεροπορία τους έχει χαθεί. Σχεδόν τα πάντα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το μόνο ερώτημα είναι, θα πάμε να το ολοκληρώσουμε; Ή μήπως θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί».

Νωρίτερα σήμερα, πηγές από τα κανάλια Al Arabiya και Al Hadath ανέφεραν ότι το Πακιστάν είχε ενημερωθεί για την «περιορισμένη αμερικανική ευελιξία» σε ορισμένα οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Ισλαμαμπάντ ότι δεν θα έκανε παραχωρήσεις στις πυρηνικές απαιτήσεις ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι πηγές αποκάλυψαν επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να θεωρεί τις αμερικανικές εγγυήσεις ανεπαρκείς για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών επιθέσεων.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν σημειώνουν καλή πρόοδο, αλλά ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η Ουάσινγκτον απαιτεί από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επιτρέψει στα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, το Ιράν απαιτεί αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Απειλές εκατέρωθεν

Ο Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ιρανοί «θα πρέπει να είναι βέβαιοι» ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν χρησιμοποιήσει την εκεχειρία για να «ανακτήσουν τη δύναμή τους».

«Οι εμφανείς και οι μυστικές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου», δήλωσε σε σχόλια που κοινοποιήθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με νέα στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι έχει δώσει στην Τεχεράνη «δύο με τρεις ημέρες» για να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ελπίζουν ότι το Ιράν θα παραδοθεί και θα ανταποκριθεί ευνοϊκά στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας να απαντήσουμε δυναμικά και αποτελεσματικά σε πιθανές επιθέσεις», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα μετανιώσουν που επιτέθηκαν ξανά στο Ιράν».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά έχουν καταλάβει» το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ άρχισε να απαριθμεί τη διάρκεια άλλων πολέμων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Αφγανιστάν και το Βιετνάμ.

«Είμαι εδώ για τρεις μήνες και μεγάλο μέρος της ήταν εκεχειρία», είπε. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι».

Συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ «ουσιαστικά έχουν καταλάβει» το Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί πριν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο θα είχε παραβιάσει την εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές του περασμένου μήνα. «Ήμουν μια ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση σήμερα», δήλωσε την Τρίτη ο Τραμπ.

Η απόφαση προφανώς ακολούθησε μια περαιτέρω ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν και μπορεί να υποκινήθηκε από την απροθυμία συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να δουν τις εχθροπραξίες να ξαναρχίζουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν «παρακαλούσαν» να επιτευχθεί συμφωνία και πως μια νέα αμερικανική επίθεση θα φέρει «μεγάλο πλήγμα» τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, λέω δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο», είπε.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες απειλές τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η συνεχιζόμενη αποτυχία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει έχει αυξήσει την αίσθηση ότι η σύγκρουση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Οι αναλυτές λένε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να αποφύγουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών, αλλά καμία δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει το πολιτικό τίμημα των παραχωρήσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν απείλησε να επεκτείνει έναν νέο πόλεμο πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει ξανά το Ιράν εάν δεν αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στο Ιράν, το IRGC ανέφερε: «Σε περίπτωση που επαναληφθεί η επιθετικότητα κατά του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα ​​από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας μετατρέψουν σε στάχτη».

