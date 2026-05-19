Σε πόλεμο νεύρων εξελίσσεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν – Απειλές, προετοιμασίες νέων επιθέσεων και σκληρά παζάρια

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε μια τεταμένη κατάσταση, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είχε αναβάλει μια μεγάλη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Το Ιράν δεν απάντησε άμεσα άμεσα στις δηλώσεις του Τραμπ. Ένας εκπρόσωπος του Ιρανικού Στρατού, ο Ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε ανανεωμένη επίθεση θα ωθούσε το Ιράν να ανοίξει «νέα μέτωπα» χρησιμοποιώντας «νέα εργαλεία και μεθόδους», σύμφωνα με το IRNA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ήταν ασαφής όταν ρωτήθηκε την Τρίτη πόσο καιρό είχε το Ιράν για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Δύο ή τρεις ημέρες. Ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε τον πόλεμο, αλλά ίσως χρειαστεί να τους δώσουμε ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα», πρόσθεσε. «Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θα μάθετε πολύ σύντομα».

Καθώς η μηνιαία κατάπαυση του πυρός δέχεται αυξανόμενη πίεση, το Πακιστάν, μεσολαβητής στη σύγκρουση, έχει επιδιώξει να διατηρήσει ζωντανές τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νάκβι, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στην Τεχεράνη τη Δευτέρα το βράδυ και συζήτησαν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η πακιστανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει το διήμερο ταξίδι, το οποίο φέρεται να ξεκίνησε την Κυριακή. Ο Νάκβι είναι κοντά στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών διαμεσολάβησης της χώρας και μιλάει απευθείας με τον Τραμπ και Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τα οποία μίλησαν στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Το Tasnim, ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Νάκβι στην Τεχεράνη ως μέρος των προσπαθειών του Πακιστάν να «διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει την περιφερειακή ειρήνη».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε εγκρίνει μια «πολύ μεγάλη επίθεση» εναντίον του Ιράν για την Τρίτη, αλλά την ανέβαλε αφού οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να επιδιώξουν μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είπε ότι υπήρχε «πολύ καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν προετοιμασμένος για μια «πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση» εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε με όρους αποδεκτούς από την Ουάσινγκτον.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα της ακροβατικής πολιτικής του σχετικά με το Ιράν, στην οποία οι απειλές για συντριπτική δύναμη έχουν επανειλημμένα δώσει τη θέση τους σε υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής για διπλωματία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι το έθνος του υποστήριξε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν, αλλά προειδοποίησε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα πετύχουν. Είπε ότι η απόφαση του Τραμπ να αναβάλει οποιαδήποτε επίθεση ήταν μια απάντηση στις εκκλήσεις των ηγετών του Κόλπου να δώσουν στη διπλωματία «άλλη μια ευκαιρία». Ο αλ-Ανσάρι πρόσθεσε ότι οι επικοινωνίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να «διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κλιμάκωση».

Την Τρίτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι η αεράμυνά τους αναχαίτισε έξι drones που στόχευαν τη χώρα τις τελευταίες 48 ώρες.

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δήλωσε επίσης ότι μια επίθεση με drones στο πυρηνικό εργοστάσιο Barakah της χώρας την Κυριακή προήλθε από ιρακινό έδαφος. Δύο από τα drones αναχαιτίστηκαν, πρόσθεσε το υπουργείο, ενώ ένα τρίτο έπληξε μια γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας έξω από την εσωτερική περίμετρο του εργοστασίου.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, αναστατώνοντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν την Τρίτη ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοβουλίου για την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον. Ο Γκαριμπαμπάντι δήλωσε ότι η πρόταση περιελάμβανε τη διασφάλιση του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη εμμένει σε βασικές απαιτήσεις που έχουν αποδειχθεί άκαρπες από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει οποιαδήποτε συμφωνία να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο πόλεμος, που βρίσκεται πλέον στον τρίτο μήνα του, έχει πλήξει σκληρά το Ιράν, αλλά στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε ότι η κυβέρνηση στην Τεχεράνη έχει αποδείξει την ικανότητά της να επιβάλει βαρύ κόστος στην ευρύτερη περιοχή και στην παγκόσμια οικονομία.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να ανοικοδομήσει βομβαρδισμένες θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, να μετακινήσει κινητούς εκτοξευτές και να προσαρμόσει τις τακτικές του για οποιαδήποτε επανάληψη των επιθέσεων, σύμφωνα με έναν στρατιωτικό αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει επιχειρησιακά θέματα.

