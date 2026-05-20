20.05.2026 14:30

Μέση Ανατολή: «Δραματικό» τηλεφώνημα Τραμπ – Νετανιάχου για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να βρέθηκαν στο πρόθυρα λήψης απόφασης σχετικά με το Ιράν κατά τη διάρκεια μιας «παρατεταμένης και δραματικής» τηλεφωνικής συνομιλίας την Τρίτη.

Tην αποκάλυψη για το κρίσιμο τηλεφώνημα έκανε το ισραηλινό κανάλι Channel 12 News (Keshet 12), σηματοδοτώντας τη δεύτερη γνωστή συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών μέσα σε τρεις ημέρες. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί νωρίτερα ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν και το βράδυ της Κυριακής, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Στα πρόθυρα μιας απόφασης: ο Τραμπ και ο Νετανιάχου πραγματοποίησαν απόψε τηλεφωνική συνομιλία που χαρακτηρίστηκε ως “παρατεταμένη και δραματική”», ανέφερε το Channel 12. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, δεν διευκρίνισε τη φύση της απόφασης που συζητήθηκε σχετικά με το Ιράν. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, αλλά ο στρατός της Τεχεράνης απείλησε να ανοίξει «νέα μέτωπα» αν προχωρούσε.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι βρισκόταν μόλις «μία ώρα μακριά» από την επανέναρξη των επιθέσεων της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν πριν αναβάλει την εντολή, μετά από εβδομάδες εύθραυστης εκεχειρίας και συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. «Ξέρετε πώς είναι να διαπραγματεύεστε με μια χώρα την οποία νικάτε κατά κράτος. Έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία», είπε.

«Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε σε πόλεμο, αλλά ίσως χρειαστεί να τους δώσουμε ένα ακόμα ισχυρό χτύπημα. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν πραγματοποιήσει μόνο έναν γύρο απευθείας συνομιλιών, στον οποίο συμμετείχε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Από την πλευρά του, πάντως, το Ιράν έχει αποδειχθεί ανθεκτικό, παρόλο που ο ανώτατος ηγέτης του σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Έχει διατυπώσει σημαντικές απαιτήσεις στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, της άρσης των μακροχρόνιων κυρώσεων και της καταβολής αποζημιώσεων για τον πόλεμο.

Το Ιράν έχει επίσης εντείνει τη στρατιωτική πίεση, καθώς διατηρεί κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ένα θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο, πριν τον πόλεμο διερχόταν περίπου το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ φαίνεται ότι έχει πραγματοποιήσει και χτυπήματα με πυραύλους και drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Περσικού Κόλπου τις οποίες θεωρεί εχθρικές.

