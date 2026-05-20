Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

Πλήρη κάλυψη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, και την απόφασή του να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών, παρείχε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιτιθέμενος ταυτόχρονα στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o υπουργός υποστήριξε ότι «ο εισαγγελέας τους λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε είναι ευθέως αντισυνταγματικό με την έννοια ότι είναι αδιανόητο μια ανεξάρτητη Αρχή όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων να καλεί την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να την ελέγξει. Δηλαδή έλα να μου πεις γιατί έβγαλες αυτή την απόφαση».

Προσέθεσε, δε, ότι «φανερώθηκαν οι άνθρωποι ότι θέλανε να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνετε για τι συνταγματική εκτροπή μιλάμε! Εδώ ακολουθήθηκε μια πονηριά η οποία έλεγε “έλα να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης και τώρα καρφώνονται μόνοι τους που λένε δεν σε θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης αλλά να σε ελέγξουμε γιατί πήρες αυτή την δικαστική απόφαση”».

Εν ολίγοις, δεν αλλάζει γραμμή η κυβέρνηση, ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση…

