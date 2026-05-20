search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 13:03

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

20.05.2026 13:03
floridis 654- new

Πλήρη κάλυψη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, και την απόφασή του να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών, παρείχε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιτιθέμενος ταυτόχρονα στο ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o υπουργός υποστήριξε ότι «ο εισαγγελέας τους λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε είναι ευθέως αντισυνταγματικό με την έννοια ότι είναι αδιανόητο μια ανεξάρτητη Αρχή όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων να καλεί την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να την ελέγξει. Δηλαδή έλα να μου πεις γιατί έβγαλες αυτή την απόφαση».

Προσέθεσε, δε, ότι «φανερώθηκαν οι άνθρωποι ότι θέλανε να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνετε για τι συνταγματική εκτροπή μιλάμε! Εδώ ακολουθήθηκε μια πονηριά η οποία έλεγε “έλα να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης και τώρα καρφώνονται μόνοι τους που λένε δεν σε θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης αλλά να σε ελέγξουμε γιατί πήρες αυτή την δικαστική απόφαση”».

Εν ολίγοις, δεν αλλάζει γραμμή η κυβέρνηση, ό,τι κι αν κάνει η αντιπολίτευση…

Διαβάστε επίσης:

Ο Θανάσης Αυγερινός απαντά στις επιθέσεις για την Καρυστιανού – «Ξεπερασμένα τα αριστερόμετρα και τα δεξιόμετρα»

Νέο χτύπημα από Καραμανλή

Πάει για κόμμα ο Σαμαράς, «ο κύβος ερρίφθη», γράφει η ΕΣΤΙΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:38
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

1 / 3