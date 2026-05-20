Το Μουντιάλ πλησιάζει και η FIFA έχει να αντιμετωπίσει άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα με εθνική ομάδα. Μετά τα ζητήματα με το Ιράν, τώρα έχει πρόβλημα και με το Κονγκό λόγω… έμπολα.



Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία λόγω του έμπολα που είναι σε έξαρση στη χώρα και γενικότερα στην κεντρική Αφρική.

Η FIFA λέει πως το Κονγκό θα ταξιδέψει κανονικά και θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, ωστόσο έχει έναν τεράστιο «πονοκέφαλο»: πρέπει να βρει πως θα τους περιορίσει για λόγους δημόσιας υγείας.

Η εθνική ομάδα του Κονγκό ακύρωσε το τμήμα της προετοιμασίας της πριν από το Μουντιάλ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στην πρωτεύουσα Κινσάσα. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους, η ομάδα εξακολουθεί να σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και στη συνέχεια στο Τέξας πριν από την έναρξη του τουρνουά.

«Το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας μας συνεχίζεται κανονικά στην Ευρώπη και στο Χιούστον», ανέφερε εκπρόσωπος της ομάδας της ΛΔ Κονγκό σε ανακοίνωση. «Αυτό που ακυρώθηκε είναι το σκέλος της Κινσάσα λόγω υγειονομικών περιορισμών»

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τη FIFA ώστε να διασφαλιστεί ασφαλές ταξίδι, ασφαλής διέλευση και η προστασία τόσο των ταξιδιωτών όσο και του αμερικανικού κοινού», δήλωσε ο Σατίς Πιλάι, υπεύθυνος διαχείρισης της αντίδρασης του CDC για τον Έμπολα.

Ο ΠΟΥ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επέβαλαν περιορισμό ταξιδιών 30 ημερών για μη κατόχους αμερικανικού διαβατηρίου που έχουν βρεθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν εντός των προηγούμενων 21 ημερών.

Η αποστολή της ΛΔ Κονγκό είχε αρχικά προγραμματίσει να συγκεντρωθεί στην Κινσάσα στις 24 Μαΐου πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο πλέον εγκαταλείφθηκε.

«Αυτή τη στιγμή οι παίκτες βρίσκονται εκτός χώρας μετά τους αγώνες του Σαββατοκύριακου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Δεν θα επιστρέψουν και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους στην Ευρώπη αργότερα μέσα στον μήνα».

Η ομάδα αναμένεται να φτάσει στο Χιούστον γύρω στις 10 Ιουνίου για το προπονητικό καμπ. Ο πρώτος αγώνας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένος για τις 17 Ιουνίου στο Χιούστον απέναντι στην Πορτογαλία, ενώ μετά θα πάει στο Μεξικό για το παιχνίδι με την Κολομβία και στη συνέχεια στην Ατλάντα για να παίξει κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.

Οσον αφορά τους φιλάθλους του Κονγκό που έχουν ήδη λάβει βίζα, θα πρέπει να αποδείξουν ότι πέρασαν 21 ημέρες εκτός Κονγκό, Ουγκάντας και Νοτίου Σουδάν πριν εισέλθουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC. Σε διαφορετική περίπτωση θα μείνουν με το εισιτήριο στο χέρι.

«Η FIFA συνεχίζει να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και των τριών χωρών που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 -συμπεριλαμβανομένων του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του CDC και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της Γραμματείας Υγείας του Μεξικού και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά – καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και προστατευμένο τουρνουά, καθώς η υγεία όλων των εμπλεκομένων παραμένει προτεραιότητα της FIFA» αναφέρει η παγκόσμια ομοσπονδία.

