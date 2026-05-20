ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:48
20.05.2026 14:03

Εξελίξεις στον Παναθηναϊκό: Ακυρώθηκε η προπόνηση, μετράει… ώρες ο Αταμαν

Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό καθώς ακυρώθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείται ακόμη κι εντός της ημέρας, να υπάρξει «διαζύγιο» με τον Εργκίν Αταμαν.

Σύμφωνα με το Gazzetta η απομάκρυνσή του πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά την σημερινή εξέλιξη. 

Mετά τη νίκη επί της Μυκόνου στα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος την Κυριακή (17/05), η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα με τους παίκτες να έχουν ρεπό, αλλά δεν θα προπονηθούν ούτε σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένο. Πληροφορίες θέλουν τον Αταμαν να έμεινε μάλιστα στη Μύκονο.

Με την ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, στο «τριφύλλι» φαίνεται πως πάνε να τρέξουν τις εξελίξεις άμεσα, τελειώνοντας την συνεργασία με τον Τούρκο προπονητή, κάτι που ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει μετά και τον αποκλεισμό από την Βαλένθια.

Ο Δ. Γιαννακόπουλος πιθανότατα θέλει να ποντάρει στην αλλαγή ψυχολογίας στα αποδυτήρια πριν την τελική ευθεία του πρωταθλήματος όπου αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και να πάει για τον τίτλο κόντρα στον Ολυμπιακό.

