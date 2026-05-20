Ο Χρήστος Δήμας την είδε… Μέσι και διαφημίζει τον ΒΟΑΚ με… γκολ στο Γ

Η ανάγκη για… επικοινωνιακά γκελ οδηγεί πολλές φορές τους πολιτικούς σε απίθανα σκηνικά και εμπνεύσεις που είναι ολίγον τραβηγμένες από τα μαλλιά.
Για παράδειγμα η κίνηση του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα να εμφανιστεί σε video ως… ποδοσφαιριστής για να διαφημίσει τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και να επισημάνει την τήρηση των μέτρων οδικής ασφάλειας.
Κάθισε δηλαδή και ντύθηκε με ποδοσφαιρικά, έκανε προφανώς… προθέρμανση και πολλά σουτ, ώστε τελικά να βρει το… πόδι του και να πετύχει ένα γκολ στο γάμα (Γ) της εστίας! Και ενδιαμέσως να πει ό,τι ήταν να πει. Δεν ξέρουμε αν θα τον χάσει η κυβέρνηση για χάρη του ποδοσφαίρου, εάν τον δουν οι μάνατζερ, αλλά η υποκριτική ίσως πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο για μία πιθανή μεταπήδησή του από την πολιτική σε κάποιο άλλο πεδίο θεάματος.
