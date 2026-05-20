Ο Κύρτσος στο πλευρό Κασσελάκη για τη δικαίωση και… Πολάκη

Καταπέλτης ο Γιώργος Κύρτσος για τους Συριζαίους.

Τόσο για την υπόθεση με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη (ο οποίος δικαιώθηκε δικαστικά), όσο και για την πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.

Απολαύστε υπεύθυνα:

«Διπλή δικαίωση, δικαστική και πολιτική, για τον Κασσελάκη.

Η υπόθεση του Πόθεν Έσχες -εντυπωσιακά τραβηγμένη- απορρίφθηκε από τη Δικαιοσύνη. Ουσιαστικά ο Κασσελάκης βρήκε το μπελά του επειδή έβαλε χρήματα, από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στις ΗΠΑ για να δοθεί το δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολιτική του δικαίωση ήλθε με τις νέες διαγραφές, καπελώματα, αυτή τη φορά σε βάρος του Πολάκη. Τους τα έλεγε όταν τους είχε πάει στο 15%,

Τον αγνόησαν και τον τραμπούκισαν, εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια, τώρα που υποχωρούν προς το 3%».

