Ο Θανάσης Αυγερινός σε ανάρτησή του για τα περί «ρωσικής εντολής» στήριξης στην Καρυστιανού, που την κατηγορεί ο Νίκος Καραχάλιος, είπε πως ζήτησε από τον εισαγγελέα να κλητεύσει την… Μαρία Ζαχάροβα ως μάρτυρα.

Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, έχει αναλάβει ρόλο στο κόμμα της Καρυστιανού (το οποίο ανακοινώνεται αύριο, 21/5) και η παρουσία του εκεί «ερμηνεύτηκε» από τον Καραχάλιο (και στελέχη της ΝΔ πέρα από τα… τρολ στο διαδίκτυο) ως «ρωσική επιρροή».

Έτσι, μετά τη μήνυση που υπέβαλαν εναντίον του Καραχάλιου οι Καρυστιανού και Αυγερινός, ο τελευταίος σε ανάρτησή του, σχολίασε τα εξής:

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».

Διαβάστε επίσης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον Αιμίλιο Χειλάκη και δεν το κάνει για κάποια θεατρική παράσταση



«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»