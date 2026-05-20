search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 14:37

Ο Αυγερινός τρολάρει Καραχάλιο: Ζήτησα από την εισαγγελέα να κλητεύσει την Ζαχάροβα για να απαντήσει αν είμαι η «χείρα» της

20.05.2026 14:37
avgerinos-karystianou

Ο Θανάσης Αυγερινός σε ανάρτησή του για τα περί «ρωσικής εντολής» στήριξης στην Καρυστιανού, που την κατηγορεί ο Νίκος Καραχάλιος, είπε πως ζήτησε από τον εισαγγελέα να κλητεύσει την… Μαρία Ζαχάροβα ως μάρτυρα.

Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, έχει αναλάβει ρόλο στο κόμμα της Καρυστιανού (το οποίο ανακοινώνεται αύριο, 21/5) και η παρουσία του εκεί «ερμηνεύτηκε» από τον Καραχάλιο (και στελέχη της ΝΔ πέρα από τα… τρολ στο διαδίκτυο) ως «ρωσική επιρροή».

Έτσι, μετά τη μήνυση που υπέβαλαν εναντίον του Καραχάλιου οι Καρυστιανού και Αυγερινός, ο τελευταίος σε ανάρτησή του, σχολίασε τα εξής: 

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».

Διαβάστε επίσης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον Αιμίλιο Χειλάκη και δεν το κάνει για κάποια θεατρική παράσταση

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού

Ο Φλωρίδης καλύπτει Τζαβέλλα, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «εκτροπή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meloni 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Μελόνι για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla – Απαιτεί συγνώμη από το Ισραήλ

stoliskos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

usa_iran_conflict_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνουν τη στάση τους Ιράν και ΗΠΑ: «Ο νέος πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή» – Απειλές Τραμπ για «μεγάλο χτύπημα»

androulakis vouli 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Οργή Ανδρουλάκη για τον Δεμίρη της ΕΥΠ, διάλογος περιβόλι στη Βουλή – «Αξιόποινες οι διαρροές έγινες πράσινη Ζωή» απαντά η κυβέρνηση

AKTOR_FOTOVOLTAIKA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αντιδράσεις για Χωροταξικό ΑΠΕ: Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά, στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια πάρκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:49
meloni 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Μελόνι για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla – Απαιτεί συγνώμη από το Ισραήλ

stoliskos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

usa_iran_conflict_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνουν τη στάση τους Ιράν και ΗΠΑ: «Ο νέος πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή» – Απειλές Τραμπ για «μεγάλο χτύπημα»

1 / 3