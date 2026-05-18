Απίστευτη επίθεση Καραχάλιου στην Καρυστιανού: «Δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα»

Σφοδρότατη επίθεση στην άλλοτε συνεργάτιδά του, Μαρία Καρυστιανού, εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος, κατηγορώντας την ότι προχωρεί στην ίδρυση του κόμματός της κατ’ εντολή της Ρωσίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, κι ενώ είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση υπογραφών για το νέο κόμμα, ο πρώην γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ ισχυρίζεται ότι «η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου! Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους…) είπαν: “Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος”. Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια».

pic.twitter.com/xcaeQyNAjm — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Αγριεύουν τα πράγματα και είμαστε ακόμα στην αφετηρία της προεκλογικής περιόδου…

