Απίστευτη επίθεση Καραχάλιου στην Καρυστιανού: «Δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα»

Σφοδρότατη επίθεση στην άλλοτε συνεργάτιδά του, Μαρία Καρυστιανού, εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος, κατηγορώντας την ότι προχωρεί στην ίδρυση του κόμματός της κατ’ εντολή της Ρωσίας.
Σε ανάρτησή του στο Χ, κι ενώ είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση υπογραφών για το νέο κόμμα, ο πρώην γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ ισχυρίζεται ότι «η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου! Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους…) είπαν: “Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος”. Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια».
ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026
Αγριεύουν τα πράγματα και είμαστε ακόμα στην αφετηρία της προεκλογικής περιόδου…
