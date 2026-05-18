search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 09:55

Απίστευτη επίθεση Καραχάλιου στην Καρυστιανού: «Δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα»

18.05.2026 09:55
karystianou_karahalios

Σφοδρότατη επίθεση στην άλλοτε συνεργάτιδά του, Μαρία Καρυστιανού, εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος, κατηγορώντας την ότι προχωρεί στην ίδρυση του κόμματός της κατ’ εντολή της Ρωσίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, κι ενώ είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση υπογραφών για το νέο κόμμα, ο πρώην γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ ισχυρίζεται ότι «η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου! Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους…) είπαν: “Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος”. Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια».

Αγριεύουν τα πράγματα και είμαστε ακόμα στην αφετηρία της προεκλογικής περιόδου…

Διαβάστε επίσης

ΝΔ: «Ισορροπημένη» η Πολιτική Επιτροπή

Στην Πολιτική Επιτροπή η «Ομάδα Αλήθειας»

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Akylas: Το επόμενο βήμα μετά τη Eurovision – Πότε κυκλοφορεί το άλμπουμ «Press Start»

croatia police new
ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Δεκαεννιάχρονος διανομέας πίτσας δολοφονήθηκε από πελάτη – Τον πυροβόλησε 10 φορές

PAIDIKI-KAKOPOIISI-123-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη 47χρονου για κακοποίηση του ΑμεΑ γιου του – Η καταγγελία της μητέρας

LIANOS_FLOROS_185
LIFESTYLE

Survivor – Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι μακρύς ο αγώνας, κανείς να μη βρεθεί σε αυτήν τη θέση

aftokinito_leasing_1805_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leasing αυτοκινήτου για έναν χρόνο: Συμφέρει ή θα χάσω χρήματα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

gynaika-vrizei
ΕΛΛΑΔΑ

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

papastavrou dendias karystianou polakis
ΚΑΛΧΑΣ

Τα πόθεν έσχες και ο Παπασταύρου, η ανεξήγητη αυτοπεποίθηση του Δένδια, έρχονται Καρυστιανού και Τσίπρας, η εν κινήσει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:16
akylas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Akylas: Το επόμενο βήμα μετά τη Eurovision – Πότε κυκλοφορεί το άλμπουμ «Press Start»

croatia police new
ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Δεκαεννιάχρονος διανομέας πίτσας δολοφονήθηκε από πελάτη – Τον πυροβόλησε 10 φορές

PAIDIKI-KAKOPOIISI-123-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη 47χρονου για κακοποίηση του ΑμεΑ γιου του – Η καταγγελία της μητέρας

1 / 3