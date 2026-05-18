Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα βήμα από το να αποφασίσει αν θα χτυπήσει το Ιράν, κάτι που τα σενάρια δείχνουν σήμερα ως το πιο πιθανό ενδεχόμενο.

Ομως αν το κάνει αυτό αντιμετωπίζει μία πολύ σημαντική απειλή πέρα από την Τεχεράνη: τους ίδιους τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ έχει… ξεζουμίσει τον προϋπολογισμό του κράτους με τις επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά και την Βενεζουέλα στην αρχή του 2026, την ώρα που στο εσωτερικό ο κόσμος «βράζει» λόγω της ακρίβειας, την οποία προπολεμικά είχε δεσμευτεί να περιορίσει.

Αποτέλεσμα είναι οι αντιδράσεις να ενταθούν κι εντός του κοινού του. Ένα τμήμα των Ρεπουμπλικανών εξέφρασε ανοιχτά τις ανησυχίες του ή και την αντίθεσή του με μια νέα επίθεση που θα κοστίσει δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, τρεις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές στήριξαν προσπάθεια περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ απέναντι στο Ιράν, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς δείχνει ότι ακόμη και εντός του κυβερνητικού επιτελείου υπάρχουν στελέχη που δεν επιθυμούν νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Η σχετική πρωτοβουλία μπορεί να μην πέρασε, ωστόσο ανέδειξε τις πρώτες σοβαρές «ρωγμές» στη μέχρι πρότινος σχεδόν απόλυτη στήριξη προς τον Trump σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, ο Guardian σημειώνει ότι στη Γερουσία αρκετοί Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται να αισθάνονται «υπερβολικά άβολα» με το ενδεχόμενο μονομερούς στρατιωτικής δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Ένας από αυτούς, ο Ραντ Πολ, σταθερά επικριτικός απέναντι στις αμερικανικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να επιστρέψουν στην εποχή των «ατελείωτων πολέμων» κάτι στο οποίο συμφώνησαν κι άλλα δύο στελέχη του Κογκρέσου, οι Λίζα Μουρκόφσκι και η Σούζαν Κόλινς.

Αναλυτές στην Washington Post επισημαίνουν ότι το λεγόμενο «Πρώτα η Αμερική» στρατόπεδο παρουσιάζει πλέον εσωτερικές αντιφάσεις: από τη μία υπάρχουν οι πιο επιθετικοί σύμβουλοι και γερουσιαστές που θεωρούν πως η σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν ενισχύει την αμερικανική αποτροπή, από την άλλη όμως βρίσκονται οι απομονωτιστές Ρεπουμπλικανοί που φοβούνται οικονομική και στρατιωτική υπερέκταση.

Κάποιοι Ρεπουμπλικανοί πάντως το πάνε ένα βήμα παραπέρα και υψώνουν φωνή κατά του Τραμπ, απειλώντας να… τινάξουν στον αέρα την κυβέρνηση.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο χωρίς ξεκάθαρη εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκρίν, πρώην βουλευτής και κάποτε στενή σύμμαχος του Τραμπ, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε εγχείρημα ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν θα πυροδοτήσει αυτό που περιέγραψε ως «πολιτική επανάσταση».

Η Γκριν, άλλοτε ηγετική φυσιογνωμία στο κίνημα Make America Great Again του Τραμπ, έγραψε την λέξη «ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ» (με τον πόλεμο) και προειδοποίησε τον Τραμπ ότι θα γίνει «πολιτική επανάσταση» αν πάει σε πόλεμο ξανά.

«Είπαμε τέλος σε ξένους πολέμους και το εννοούσαμε. Ο συνασπισμός θα ενωθεί και θα είναι ασταμάτητος. Θα το φροντίσω», πρόσθεσε.

Αντίθετος με τις επιθέσεις είναι και ο Τζέι Ντι Βανς, ωστόσο άλλοι συνεργάτες του Τραμπ τον προτρέπουν ακριβώς το αντίθετο: να επιτεθεί με ισχύ στο Ιράν μέχρι να αποδεχτεί πλήρως τους όρους των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου.

