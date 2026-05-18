Συνεχείς είναι τις τελευταίες ώρες οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, λίγες ώρες αφότου έδωσε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για τον πόλεμο.

Σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και με σειρά από βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν, χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη.

Η νέα αυτή απειλή ήρθε λίγο αφότου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου.

Λίγο πριν τον χάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε και ΑΙ φωτογραφία που πατά το κόκκινο κουμπί για να εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Κατά τη διάρκειας της νύχτας, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ξανά το Ιράν, γράφοντας πως ο χρόνος τελειώνει και ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», έγραψε συγκεκριμένα.

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός, η προοπτική διευθέτησης της ένοπλης σύρραξης, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, φαντάζει μακρινή, με τον αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει τη 10η Μαΐου «εντελώς απαράδεκτη» την πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα εκεχειρίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, η προοπτική μιας διευθέτησης της σύγκρουσης που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου παραμένει μακρινή.

Καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο Τρίτη στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιτύχουν σύγκλιση των θέσεών τους για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, να ξεπερνά τα 110 δολάρια (+1,28%).

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν «καμία συγκεκριμένη παραχώρηση» στην απάντησή τους στις ιρανικές προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η έλλειψη συμβιβασμού από την Ουάσινγκτον θα οδηγούσε σε «αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις».

Το Mehr ανέφερε επίσης ότι «η Ουάσινγκτον απαίτησε πολύ αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς στον ιρανικό πυρηνικό τομέα και έθεσε ως προϋπόθεση την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

Οι απαιτήσεις της Τεχεράνης

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επέμεινε ότι οι προτάσεις της Τεχεράνης ήταν «υπεύθυνες» και «γενναιόδωρες».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι ιρανικές προτάσεις περιλάμβαναν άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα – αναφορά στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο –, διακοπή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προτάσεις περιλάμβαναν επίσης αίτημα αποζημίωσης για τις πολεμικές ζημιές, καθώς και έμφαση στην ιρανική κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Τουλάχιστον δύο νεκροί, χιλιάδες εκκενώνουν τα σπίτια τους

Λίβανος: Επτά νεκροί σε νέο ισραηλινό σφυροκόπημα – Ανάμεσά τους ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ

Μαλί: Τουλάχιστον 10 νεκροί από αεροπορική επιδρομή