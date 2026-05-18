Φορολογούμενοι σε ασφυξία και νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ για αύξηση των κρατικών εσόδων

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να έχουν σκαρφαλώσει στα 114,5 δισ. ευρώ και σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενους να χρωστούν στο Δημόσιο, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ανοίξει νέα μέτωπα εισπράξεων, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα ένα πιο σκληρό και πιο «έξυπνο» μοντέλο παρακολούθησης των οφειλετών.

Η εικόνα αποκαλύπτει το αδιέξοδο: τα χρέη διογκώνονται, οι ρυθμίσεις δεν αρκούν και η αγορά ασφυκτιά από φόρους, ακρίβεια και αυξημένο κόστος ζωής. Από το σύνολο των οφειλών, μόλις περίπου 4 δισ. ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ρύθμιση, στοιχείο που δείχνει ότι για μεγάλο μέρος πολιτών και επιχειρήσεων ακόμη και οι δόσεις έχουν γίνει δύσκολη υπόθεση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη, την ώρα όμως που ταυτόχρονα «χτίζει» πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε οφειλέτη μέσω του νέου συστήματος PARE.

Στην πράξη πρόκειται για έναν μηχανισμό συνεχούς αξιολόγησης, ο οποίος έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis και λειτουργεί σαν ένας φορολογικός «αλγόριθμος συμπεριφοράς». Το σύστημα αναλύει εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακά στοιχεία, παλαιότερες ρυθμίσεις, καθυστερήσεις, ακόμη και το πώς αντιδρά ο φορολογούμενος στις ειδοποιήσεις της εφορίας.

Το PARE – από τις λέξεις Payment capacity, Attitude, Recency και Event – επιχειρεί ουσιαστικά να κατατάξει τους οφειλέτες ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα αλλά και τη «συμπεριφορά» τους απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις.

Η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, αν ήταν συνεπής στο παρελθόν, πόσο παλιά είναι τα χρέη του αλλά και αν έχουν μεσολαβήσει γεγονότα όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές περιπέτειες ή πτώχευση.

Το επιχείρημα της ΑΑΔΕ είναι ότι έτσι θα μπορεί να ξεχωρίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από όσους πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν. Στην πράξη όμως, το νέο μοντέλο ανοίγει τον δρόμο για ακόμη πιο στοχευμένες πιέσεις προς τους οφειλέτες, σε μια περίοδο όπου χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται ήδη με την πλάτη στον τοίχο.

Όσοι δεν αποδέχονται τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ή βγαίνουν εκτός διακανονισμών, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Η ΑΑΔΕ επεκτείνει πλέον τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες κατασχέσεων, ενώ ενισχύει και τη συνεργασία με ξένες φορολογικές αρχές για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, μέσω συστημάτων Business Intelligence και Data Analytics, αναπτύσσονται νέα προγνωστικά μοντέλα που θα «διαβάζουν» ποιοι οφειλέτες έχουν πιθανότητες να πληρώσουν και ποιοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Με απλά λόγια, η εφορία περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακής παρακολούθησης, όπου κάθε φορολογούμενος θα αποκτά έναν διαρκώς ενημερωμένο οικονομικό φάκελο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου η ίδια η αγορά εκπέμπει σήμα κόπωσης. Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής και η φοροδοτική ικανότητα δείχνει να εξαντλείται. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους ενίσχυσης των εισπράξεων, καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη παραμένουν μια μόνιμη «μαύρη τρύπα» για τα δημόσια έσοδα.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2026 είναι αποκαλυπτικοί. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δισ. ευρώ αφορούν χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στοχεύει σε επιπλέον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και ειδικές εισπρακτικές δράσεις.

Την ίδια στιγμή, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το 71% των οφειλετών της φορολογικής διοίκησης και το 80% των οφειλετών της τελωνειακής διοίκησης θα βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Στο πακέτο των κινήσεων περιλαμβάνονται επίσης μαζικές ειδοποιήσεις για διατήρηση ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη αλλά και «συμπεριφορικές παρεμβάσεις» σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, με στόχο – όπως λέει η ΑΑΔΕ – να αυξηθεί η συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει το ίδιο: πόσο ακόμη μπορούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοι σε μια οικονομία όπου τα χρέη αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα; Και κυρίως, αν η λύση βρίσκεται μόνο σε περισσότερες κατασχέσεις και πιο αυστηρή επιτήρηση ή σε μια διαφορετική πολιτική διαχείρισης των ιδιωτικών χρεών που έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.

