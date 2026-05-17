Στεγαστικό «βραχυκύκλωμα»: Πώς η αύξηση κόστους στην οικοδομή εκτινάσσει ενοίκια, τιμές πώλησης – Νέο σοκ από… Μέση Ανατολή

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον ένα παροδικό φαινόμενο της μετα-πανδημικής περιόδου, αλλά εξελίσσεται σε μια δομική κοινωνική και οικονομική παθογένεια που απειλεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» που συνθέτουν τα δυσθεώρητα ενοίκια, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος κατασκευής δημιουργούν περιβάλλον ασφυξίας για τα νοικοκυριά, την ώρα που οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» των ανατιμήσεων των οικοδομικών υλικών.

«Πτήση» ενοικίων, στενότητα προσφοράς

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κύριας κατοικίας συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με ρυθμό που ξεπερνά το 7% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η στατιστική εικόνα συχνά υπολείπεται της σκληρής πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε περιοχές της Αττικής, όπως το Παγκράτι, οι Αμπελόκηποι και η Καλλιθέα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις σε νέες μισθώσεις αγγίζουν ακόμη και το 15%-20% μέσα σε μια μόλις διετία.

Η αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στη δραματική δυσαναλογία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση παραμένουν απελπιστικά περιορισμένα, καθώς ένα τεράστιο μέρος του κτιριακού αποθέματος παραμένει εκτός αγοράς (κλειστά ακίνητα λόγω χρεών ή κληρονομικών εκκρεμοτήτων) ή έχει διοχετευθεί μαζικά σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πίεση αυτή μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς: Ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. που το 2021 μισθωνόταν προς 550 ευρώ, σήμερα προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 800 ευρώ, απορροφώντας συχνά άνω του 40% έως 50% του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ενός εργαζόμενου.

Το στοίχημα των κλειστών ακινήτων

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η έλλειψη στέγης, το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις συνεχείς αυξήσεις. Ο κεντρικός στόχος είναι η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και διάθεση προς ενοικίαση έως και 20.000 κατοικιών που σήμερα παραμένουν σφαλιστές.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος αμφισβητείται έντονα από παράγοντες της αγοράς και ενώσεις ιδιοκτητών. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι επιδοτήσεις που προσφέρονται μοιάζουν με «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στο πραγματικό κόστος μιας ουσιαστικής ανακαίνισης. Με τα υλικά να έχουν ακριβύνει κατά 33% την τελευταία πενταετία, ο ιδιοκτήτης καλείται να επενδύσει κεφάλαια που δύσκολα θα αποσβεστούν μέσω του ενοικίου σε λογικό χρονικό διάστημα.

Πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι το πρόγραμμα θα έχει την τύχη προηγούμενων προσπαθειών που έμειναν στα χαρτιά, καθώς η αβεβαιότητα για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη φορολογία των ενοικίων αποθαρρύνει τους μικροϊδιοκτήτες από το να ρισκάρουν το άνοιγμα των ακινήτων τους.

Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις

Την ίδια στιγμή που η ανάγκη για νέα στέγη μεγαλώνει, ο κλάδος της οικοδομής εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν σημειώσει μια τρομακτική αύξηση της τάξεως του 33% από το 2021 έως και τον Μάρτιο του 2026. Η άνοδος αυτή δεν είναι πλέον γραμμική, αλλά τροφοδοτείται από έναν φαύλο κύκλο γεωπολιτικών εντάσεων, αυξημένου ενεργειακού κόστους και προβλημάτων στα logistics.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος Δημήτρης Καψιμάλης περιέγραψε με μελανά χρώματα την πίεση που δέχεται ο κατασκευαστικός κλάδος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους δύο μήνες διάθεση για αύξηση τιμών στα προϊόντα που αποτελούν τον κορμό της οικοδομής και μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές είναι και ανεπίτρεπτες αυτές οι αυξήσεις που επικαλούνται οι προμηθευτές μας».

Η ανησυχία είναι διάχυτη, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες με τη σειρά τους συμπαρασύρουν το κόστος παραγωγής βασικών υλικών όπως το τσιμέντο, ο χάλυβας, τα τούβλα και τα μονωτικά.

Στατιστικά δεδομένα και παραδείγματα κόστους

Η ακτινογραφία των ανατιμήσεων αποκαλύπτει το μέγεθος της επιβάρυνσης για τον τελικό καταναλωτή. Οι απόλυτοι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

● Τσιμέντο και σκυρόδεμα: Σημειώνουν αυξήσεις που αγγίζουν το 15% τον τελευταίο χρόνο, λόγω της ενεργοβόρας παραγωγικής διαδικασίας.

● Σίδηρος οπλισμού: Οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον προϋπολογισμό οποιουδήποτε έργου μια άσκηση επί χάρτου με άγνωστες παραμέτρους.

● Ηλεκτρολογικό υλικό και πλαστικοί σωλήνες: Αυξήσεις που ξεπερνούν το 12% λόγω της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών (χαλκός, πολυμερή).

Παράδειγμα: Μια μέση οικοδομή 100 τ.μ. που το 2021 κόστιζε σε επίπεδο υλικών και εργατικών περίπου 120.000 ευρώ, σήμερα απαιτεί κεφάλαια που ξεπερνούν τα 175.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά των 55.000 ευρώ μετακυλίεται αναπόφευκτα στην τελική τιμή πώλησης ή στο ζητούμενο ενοίκιο. Έτσι, το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που καθιστούν το στεγαστικό δάνειο μονόδρομο, ο οποίος όμως γίνεται όλο και πιο δύσβατος.

Γεωπολιτικές επιπτώσεις και αβέβαιο μέλλον

Οι διεθνείς αναλυτές συστημάτων προειδοποιούν ότι αν η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί περαιτέρω, οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα δεχθούν νέο ισχυρό πλήγμα. Η Ελλάδα, ως χώρα που εισάγει μεγάλο μέρος των πρώτων υλών της, είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε αυτές τις δονήσεις. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η ανοδική πορεία των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, δημιουργώντας ένα κλίμα αναμονής και παγώματος νέων επενδύσεων.

Επιπλέον, πονοκέφαλο στην αγορά προκαλεί η αυστηροποίηση των τραπεζικών κριτηρίων. Παρά την ύπαρξη προγραμμάτων στήριξης, οι τράπεζες ζητούν πλέον μεγαλύτερη ίδια συμμετοχή (που συχνά αγγίζει το 30% με 40% της αξίας του ακινήτου). Σε έναν συνδυασμό ακριβών υλικών, υψηλών επιτοκίων και υπερτιμημένων ακινήτων, η μεσαία τάξη και οι νέοι εργαζόμενοι βρίσκονται ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικίας.

Η κοινωνική διάσταση

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας οικονομικός γρίφος, αλλά μια «βραδυφλεγής βόμβα» στα θεμέλια της κοινωνίας. Τα ενοίκια που καλπάζουν με 7% και οι τιμές των υλικών που έχουν αυξηθεί κατά 33% δημιουργούν ένα αδιέξοδο που δεν μπορεί να λυθεί με ημίμετρα. Η αμφισβήτηση των κυβερνητικών προγραμμάτων από την ίδια την αγορά δείχνει ότι απαιτείται μια πιο ριζική προσέγγιση.

Χωρίς τολμηρές παρεμβάσεις στη φορολογία των ακινήτων, ουσιαστικό έλεγχο των τιμών στα οικοδομικά υλικά και κίνητρα που θα ανταποκρίνονται στο σημερινό αυξημένο κόστος ανακαίνισης, το δικαίωμα στη στέγη κινδυνεύει να μετατραπεί από κοινωνικό αγαθό σε μια απρόσιτη πολυτέλεια για τους λίγους. Η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασία κράτους, κατασκευαστών και ιδιοκτητών, προτού το στεγαστικό χάσμα γίνει αγεφύρωτο.

