Podcast – Πάνος Σόμπολος: «Αν κανείς κρατάει όπλο, η φυλακή και ο τάφος είναι η συνέχεια»

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το όγδοο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, με τίτλο: «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο». Με αυτή την αφορμή, ο συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του νέου του πονήματος, είπε: «Το βιβλίο μου αυτό, όγδοο κατά σειρά, περιλαμβάνει γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, και κάποιες από αυτές και στο εξωτερικό, όπως η δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της, αλλά και οι άγριες δολοφονίες της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων Αττικής. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης, όμως, θα βρει και δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών, που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά:

Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Ένας άλλος τη σκότωσε επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε από τη δουλειά του. Κάποιος άλλος συζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή –όπως ισχυρίστηκε– μεθούσε, ενώ αμέσως μετά τα σαράντα της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε. Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές! “Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας” είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα σαράντα πέντε χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, “θητεύοντας” δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Βεβαίως, για μία ακόμα φορά, τόνισε δημόσια ότι η οπλοκατοχή είναι μια μάστιγα. Υπογράμμισε ότι το όπλο είναι ο χειρότερος σύμβουλος στον άνθρωπο. «Αν έχεις όπλο, θα το χρησιμοποιήσεις», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι, όταν κανείς κρατάει όπλο εναντίον κάποιου άλλου, το αποτέλεσμα είναι η φυλακή και ο τάφος. Ακόμα, παραδέχτηκε ότι όποια γυναίκα δέχεται βίαιη συμπεριφορά από τον άνδρα της πρέπει να φεύγει αμέσως. «Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου», είπε.

Τέλος, σχολιάζοντας και τα τελευταία τραγικά γεγονότα στην Κρήτη, είπε ότι εκεί υπάρχει, σε μεγάλο βαθμό, η νοοτροπία της οπλοκατοχής και το γεγονός αυτό οδηγεί στη βεντέτα. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στο νησί δεν πρόκειται να σταματήσει το κακό. Το θέμα της βεντέτας, άλλωστε, αποτελεί και θέμα προηγούμενου βιβλίου του.

Κλείνοντας, κάλεσε τις εκάστοτε κυβερνήσεις να παραμερίσουν το πολιτικό κόστος και να κυνηγήσουν την παράνομη οπλοκατοχή.

