Podcast – Κάννες, έξω από τις… «Κάννες»

Όταν μονολεκτικά αναφέρουμε «Κάννες», όχι μόνον στον κινηματογραφικό κόσμο, αλλά για όλους μας, μοιάζει σα να χρησιμοποιούμε έναν κωδικό για το μεγαλύτερο Φεστιβάλ του κόσμου. Δεν είναι έτσι, όμως.

Οι Κάννες αποτελούν ένα παραδοσιακό θέρετρο, που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τα φυσικά τους προσόντα (παραλία, ήλιος, θάλασσα), προκειμένου με τη διοργάνωση μιας κοινωνικής γιορτής να ενισχύσουν το μαγνητικό τους πεδίο. Σταρ, λιμουζίνες, λάμψη, όλοι μαζί στην υπηρεσία όχι αποκλειστικά του κινηματογράφου, αλλά και της ίδιας της μικρής, όμορφης παραθαλάσσιας πόλεις.

Πού περνάνε τις νύχτες τους όλοι αυτοί, σε ποια ξενοδοχείο, σε ποια πολυτελή εστιατόρια, σε ποιά πάρτυ; Με κέντρο την περίφημη Κρουαζέτ, τη λεωφόρο με τους πανύψηλους φοίνικες, η οποία διασχίζει την πόλη, εξακτινώνεται μια ζωή πέρα από τις οθόνες και τις ταινίες.

Δίπλα σε αυτά, πολλοί κάτοικοι συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινότητά τους, παίζουν τις παραδοσιακές «μπούλες», πηγαίνουν στα δικά τους καφέ, στα δικά τους μαγαζιά, χωρίς να νοιάζονται πολύ-πολύ για τα όσα συμβαίνουν στον «κόκκινο διάδρομο». Άλλοι πάλι στήνονται από το πρωί στον διάδρομο αυτόν, με σκοπό να αντικρίσουν από κοντά τα ινδάλματά τους. Στην δε πόλη πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, άλλου ύφους, κάποια στιγμή φιλοξενήθηκε στα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του ένας αστέρας της τέχνης του ποδοσφαίρου, ο Ζινεντίν Ζιντάν.

