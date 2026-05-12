Podcast – Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Είμαι περίεργος άνθρωπος. Εξερευνώ τη ζωή, δεν μένω στα κεκτημένα»

Στις 14 Μαΐου, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου παρουσιάζεται στο Μεσολόγγι, η πρωτότυπη σύνθεση του Ανδρέα Κατσιγιάννη με τίτλο «Έξοδος – Ο Δρόμος προς την Αθανασία», σε κείμενα, αφήγηση και σκηνοθεσία Μιμής Ντενίση. Η ποιητική σύλληψη και οι στίχοι ανήκουν στη Λίνα Δημοπούλου.

Τα τραγούδια ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Γιάννη Διονυσίου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Χαρακτηριστικά είπε ότι «συμμετέχω σε μια τελετουργία μνήμης και τιμής», τόνισε επίσης τη βαθιά συγκίνησή της για αύτη τη συμμετοχή της στον εορτασμό των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου».

Ανέφερε ότι η εκδήλωση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια καλλιτεχνική συνάντηση, αλλά μια ζωντανή τελετουργία μνήμης και τιμής. Η Έξοδος του Μεσολογγίου ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο ενίσχυσε το φιλελληνικό πνεύμα και ενέπνευσε παγκοσμίως πολλούς καλλιτέχνες.

Είπε ακόμη ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο σύμβολο θυσίας που συγκλόνισε την Ευρώπη, ένα σύμβολο ελευθερίας και αδάμαστου πνεύματος των Ελλήνων και των Ελληνίδων που διαπερνά τους αιώνες, καθώς και ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας απέναντι σε ακραίες συνθήκες.

Ήταν όλοι τους ήρωες. Προτίμησαν το θάνατο, πρόσφεραν τη ζωή τους για να μη σκλαβωθούν. Η ιστορία εμπνέει τη νέα γενιά και ανασαίνει ξανά, μεταμορφώνεται σε ήχο και λέξεις, περιγράφει και αντηχεί ως διαρκές κάλεσμα προς τη συνείδηση και την ψυχή.

Μίλησε επίσης και για την θεατρική της εμπειρία την σεζόν που πέρασε, όπου συμμετείχε σε 100 παραστάσεις στο θέατρο Ήβη, αφηγούμενη τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη και τραγουδώντας τα αξέχαστα τραγούδια του. Άλλωστε στο ξεκίνημα της σπουδαίας καριέρας της είχε συνεργαστεί για τρία χρόνια με τον Ψαρονίκο.

Σχετικά με τη συμμετοχή της σε δουλειές που είναι καινούριες γι αυτήν είπε ότι «είμαι περίεργος άνθρωπος, μου αρέσει να εξερευνώ τη ζωή και δεν μένω ποτέ στα κεκτημένα. Ψάχνω καινούρια πράγματα». Τέλος έκλεισε τη συνομιλία μας αναφερόμενη στην καλοκαιρινή της συνεργασία-περιοδεία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

