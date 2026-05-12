Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο τομέα της υγείας, για 12 επιπλέον μήνες, αποφάσισαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.340.000 ευρώ και στόχος του είναι η άμεση εργασιακή ένταξη ανέργων με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι ο ευαίσθητος χώρος της υγείας.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δήλωσή του επεσήμανε ότι οι εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας αποδείχθηκαν σωστές και το μέτρο στέφθηκε με επιτυχία καθώς οι 500 τραυματιοφορείς συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των καθυστερήσεων στη διακομιδή ασθενών, στην αποσυμφόρηση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των νοσοκομείων: «Η επέκταση για έναν ακόμα χρόνο του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης καθίσταται αναγκαία ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις αναμονές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος Υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του ΕΣΥ. Ευχαριστώ θερμά την κα Κεραμέως, το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για την επιτυχημένη συνεργασία καθώς και για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι το ΕΣΥ που παραδίδουμε θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένο και εξελιγμένο από αυτό που παραλάβαμε».

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι η απόφαση επέκτασης του προγράμματος απασχόλησης των 500 τραυματιοφορέων για έναν ακόμη χρόνο του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ήταν από κοινού με το υπουργείο Υγείας: «Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Αφενός, να εντάξουμε σε εργασία 500 άνεργους συμπολίτες μας, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε ηλικία άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας καιβρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση όπως επίσης και σε νέους, αφετέρου πετύχαμε να ενισχύσουμε βασικές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, προσφέροντας καλύτερες παροχές προς τους πολίτες. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της ΔΥΠΑ, συνεχίζει να συνδράμει το Δημόσιο μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη καθώς και το Υπουργείο Υγείας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για ακόμη μία φορά».

Διαβάστε επίσης:

Διακήρυξη για το Δημογραφικό: Εθνική αφύπνιση από το Διεθνές Συνέδριο στην Ιθάκη

Νοσοκομείο Μεταξά: Η πρώτη επέμβαση θερμικής κατάλυσης καλοήθους θυρεοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων στο ΕΣΥ

Σώμα: Fast track αισθητική αποκατάσταση μετά την απώλεια βάρους