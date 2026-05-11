Διακήρυξη για το Δημογραφικό: Εθνική αφύπνιση από το Διεθνές Συνέδριο στην Ιθάκη

Με κεντρικό μήνυμα ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ιθάκη το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελλάδα σε Δημογραφική Καμπή».

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, και συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της ολοκλήρωσης του Συνεδρίου αποτέλεσε η υπογραφή της Διακήρυξης της Ιθάκης για τη Δημογραφική Ανθεκτικότητα, την Υγεία, την Περιφερειακή Συνοχή και το Μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, η οποία αποτυπώνει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει το δημογραφικό ως μείζονα στρατηγική πρόκληση που επηρεάζει τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη και συνεκτική δημογραφική στρατηγική. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της οικογένειας, στην αναπαραγωγική υγεία, στην ενίσχυση της περιφέρειας και των μικρών νησιών, καθώς και στη δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν οι συνδιοργανωτές του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών κ. Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Αντώνης Πολυδώρου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Κωνσταντίνος Πάντος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον μείζον εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί διαρκή θεσμική εγρήγορση, συντονισμό πολιτικών και ουσιαστικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την οικογένεια. Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου με την υπογραφή της Διακήρυξης της Ιθάκης σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου και τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για τη δημογραφική ανθεκτικότητα της χώρας. «Η Διακήρυξη της Ιθάκης δεν αποτελεί απλώς ένα κείμενο συμπερασμάτων, αλλά ένα κάλεσμα ευθύνης και συνεργασίας. Το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Απαιτεί εθνική στρατηγική, επένδυση στη δημόσια υγεία, στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση των νέων ανθρώπων και ουσιαστικές πολιτικές για την περιφέρεια και τα μικρά νησιά», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ανάδειξη της Ιθάκης σε σημείο συνάντησης επιστήμης, πολιτικής, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας δημιουργεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια του δημόσιου διαλόγου γύρω από το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Από την πλευρά της Πολιτείας, σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θάνο Πετραλιά, καθώς και από την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της δημογραφικής πρόκλησης και των επιπτώσεών της στη δημόσια πολιτική και τη λειτουργία του κράτους. Ο κ. Πετραλιάς, κατά την τοποθέτησή του με θέμα «Ο Αντίκτυπος της Δημογραφίας στην Οικονομική Ανταγωνιστικότητα», ανέδειξε τη στενή διασύνδεση των δημογραφικών εξελίξεων με τη μακροοικονομική σταθερότητα, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Από την πλευρά της, η κα Χαραλαμπογιάννη, με θέμα «Δημογραφική πρόκληση και Δημόσια Διοίκηση: Το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο», υπογράμμισε τη σημασία ενός σύγχρονου και ανθεκτικού δημόσιου τομέα, ικανού να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και δημογραφικές ανάγκες, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελλάδα σε Δημογραφική Καμπή» ολοκληρώθηκε αφήνοντας ως ουσιαστική παρακαταθήκη τη Διακήρυξη της Ιθάκης, τη δημιουργία του Ithaca Demographic Forum (IDF) και ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και θεσμικής εγρήγορσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση. Μέσα από τη συνάντηση πολιτικής, επιστήμης, αυτοδιοίκησης, διπλωματίας και κοινωνίας των πολιτών, αναδείχθηκε η ανάγκη για μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα διασφαλίζει τη δημογραφική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Παράλληλα, το Ithaca Demographic Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό διαλόγου, τεκμηρίωσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής, με στόχο την καθιέρωση της Ιθάκης ως σημείου αναφοράς για τον διεθνή διάλογο γύρω από το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.

