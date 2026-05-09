Podcast – Γιάννης Νταλιάνης: «Για να ξεφύγουν οι γυναίκες από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, οδηγούνται σε ολέθριους γάμους»

Μια παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς τον χειμώνα που πέρασε στο θέατρο Θησείον, επανέρχεται ανανεωμένη από 8 Μαΐου και για 15 παραστάσεις στο θέατρο Πορεία. Πρόκειται για μια εξαιρετική διασκευή της αριστουργηματικής νουβέλας του Ντοστογιέφσκι «Ήμερη», με τον υπότιτλο «Η Ανατομία μιας Πτώσης».

Ο Γιάννης Νταλιάνης υπογράφει τη διασκευή του έργου και τη σκηνοθεσία της παράστασης, ερμηνεύοντας παράλληλα και τον «ενεχυροδανειστή». Την Ήμερη ερμηνεύει η Ιώβη Φραγκάτου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Τόνισε ότι οι μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές, που θα γίνουν για την προσαρμογή της παράστασης στον νέο σκηνικό χώρο, θα προσφέρουν στους θεατές του θεάτρου Πορεία μια ανανεωμένη εκδοχή, καθώς μάλιστα τον ρόλο του συζύγου-ενεχυροδανειστή θα επωμιστεί ο ίδιος. Εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι: «Μια παράσταση που αγαπήσαμε και αγαπήθηκε θα παρουσιαστεί τώρα σε ένα από τα ομορφότερα θέατρα της Αθήνας. Με το θέατρο Πορεία με συνδέουν πολλά, καθώς έχω ερμηνεύσει εδώ σημαντικούς ρόλους σε σκηνοθεσίες του Δημήτρη Τάρλοου».

Ακόμα, θυμήθηκε ότι: «Εδώ έκανα και το θεατρικό μου ντεμπούτο, μαθητής ακόμα της δραματικής σχολής, στις πρόβες για τον Τίμωνα τον Αθηναίο, που παίχθηκε στο Ηρώδειο με τον Δημήτρη Χορν. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να καταθέσω κάτι πολύ προσωπικό, μέσα από τον συγκλονιστικό αυτόν ήρωα του Ντοστογιέφσκι». Σχετικά με την παράσταση, είπε ότι διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, ενώ συνομιλεί με το σήμερα, με έναν κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε εμμονή και η λύτρωση σε αδιέξοδο. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση της παράστασης, όπου: Ένας άντρας, θύμα μιας ανυπόστατης συκοφαντίας, αποτραβιέται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Εκεί, μέσα στην ψυχρή του μοναξιά, γνωρίζει μια νεαρή ορφανή κοπέλα – ένα πλάσμα αθώο και ανεξάρτητο, που παλεύει να επιβιώσει. Της προτείνει να παντρευτούν, εκείνη δέχεται, αλλά ο γάμος τους μετατρέπεται σε έναν λαβύρινθο φόβου και αμοιβαίας αδυναμίας. Η σιωπή της γίνεται καθρέφτης της δικής του ενοχής. Η πτώση είναι αναπόφευκτη. Τέλος, τόνισε ότι τον Ντοστογιέφσκι τον απασχολούσαν ιδιαίτερα οι συχνές αυτοκτονίες γυναικών. Οραματιζόταν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στη μελλοντική κοινωνία. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σημερινή θέση της γυναίκας, όπου, μεταξύ άλλων, είπε: «Η θέση της γυναίκας δεν έχει ακόμα την πλήρη ισότητα».

Διαβάστε επίσης

Podcast – Χρήστος Χωμενίδης: «Στο βιβλίο αυτό είμαι τελείως γυμνός»

Podcast – Αλέκος Συσσοβίτης: «Στο Ιράν χάνονται ζωές και εμείς μιλάμε μόνο για την οικονομία»