Η Σία Κοσιώνη σε δηλώσεις έξω από τα γραφεία του ΣΚΑΪ: «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή»

«Είναι ένας ξεριζωμός για εμένα είναι 20 χρόνια, είναι μία ζωή» είπε σε δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη μετά το χθεσινό, τελευταίο στον ΣΚΑΪ δελτίο ειδήσεων.

Μετά από 20 χρόνια κεντρική παρουσιάστρια στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη γυρίζει σελίδα. «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή» είπε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν αμέσως μετά.

Iδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, ολοκληρώνοντας μια πορεία 20 ετών στον σταθμό.

«Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε μάσκα, οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, στον άντρα μου, την οικογένειά μου. Κρατάω αυτό που χτίσαμε 20 χρόνια και φεύγω τρομερά υπερήφανη».

«Ήμουν 26, είμαι 46»

Μάλιστα νωρίτερα, στο τέλος του δελτίου, η Σία Κοσιώνη μίλησε με λόγια καρδιάς προς τους τηλεθεατές.

«Ήρθε μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό ”εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται”, αλλά μαζί με αυτό ότι ολοκληρώνεται το ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46, και ήταν μεγάλη τιμή επί 20 χρόνια να εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα και τον κόσμο ολόκληρο, που τελειωμό δεν έχουν».

«Στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί δίχως την εμπιστοσύνη του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σας ευγνωμονώ, είμαι ευγνώμων. Καλή σας νύχτα, εις το επανιδείν» είπε η Σία Κοσιώνη, ενώ χειροκροτήματα ακούγονταν από το στούντιο.

