Η διάδοχη κατάσταση στις Ειδήσεις του ΣΚΑΪ, η κινητικότητα στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η ΕΣΗEΑ στα ευρωπαϊκά δημοσιογραφικά σαλόνια και ο σε συνέχειες αποχαιρετισμός του Στιβεν Κολμπέρ

Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ειδήσεων με νέα αντίληψη…

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ «τράβηξε» τα βλέμματα πριν από περίπου ένα δίμηνο, με το που ξέσπασε η κρίση στο Ιραν, με μια κίνηση που εκ των υστέρων είχε τη σημασία της. Στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιραν, η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά, για τον πόλεμο στην περιοχή και τις συνέπειες του, συνομιλώντας μεταξύ άλλων με διεθνείς κορυφαίους αναλυτές, με παρεμβάσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, την αρχισυνταξία είχε κάνει ο Άγγελος Πετρόπουλος.

Η κίνηση αυτή, που αρχικά παραξένεψε, στην πορεία είχε την εξήγηση της, έπειτα από τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις που έφεραν στο προσκήνιο το όνομα του, για την διεύθυνση Ειδήσεων- Ενημέρωσης του σταθμού, ως κρας τεστ, κατά μια εκδοχή.

Με τον Πετρόπουλο ο ΣΚΑΪ, θέλει να αφήσει- εκτιμάται- την πεπατημένη, τα καθιερωμένα και να διαφοροποιηθεί. Ποντάρει/επενδύει σε ένα νέον άνθρωπο– και πρόσωπο- από μια νέα γενιά δημοσιογράφων, κατηρτισμένων, πολυπρισματικών, με γνώση, αφομοίωση και χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στη δουλειά, με διεθνή εμπειρία και προϋπηρεσία, με νοοτροπία μπολιασμένη από την αγγλοσαξονική σχολή δημοσιογραφίας, σκέψης, προσέγγισης και ανάλυσης των ειδήσεων.

openΆλλοι φεύγουν κι άλλοι παραμένουν ή μήπως όχι…

Κόσμος αλλά και περιεχόμενο σε αναδιάρθρωση στον ΣΚΑΪ. Λίγες ώρες απομένουν για το- αποχαιρετιστήριο- δελτίο με την Σία Κοσιώνη. Ο σταθμός δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία με τον Κώστα Τσουρό και στην ολοκλήρωση της σεζόν επίσης θα αποχαιρετήσει το πρότζεκτ «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Δεν επηρεάζεται από αυτό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί- πιθανόν από τη ζωή- αφορά σε κάποιους ακόμα του ΣΚΑΪ, όπως η Φαίη Μαυραγάνη και το δίδυμο Γιάννη Πιτταρά- Γιώργου Γρηγοριάδη, που μετακινήθηκαν στον σταθμό με θέα θάλασσα έπειτα από προτροπή-επιλογή του Βασίλη Παπαδρόσου.

Εν τω μεταξύ ενδέχεται για άλλες – τηλεοπτικές- πολιτείες να κινήσει ο Χρήστος Φερεντίνος. Τον καλοβλέπουν στην ΕΡΤ για εκπομπή που θα αντικαταστήσει το τρέχον «Στούντιο 4». Τον βολιδοσκοπούν και από τον ΑΝΤ1.

Ερωτηματικό λέγεται πως υπάρχει και στην συνεργασία με τον Ατσούν Ιλίτζαλι. Υπο αίρεση είναι το «Survivor» και μένει να φανεί αν το «The Voice» την επόμενη σεζόν γίνει σε παραγωγή ΣΚΑΪ.

Πρόγραμμα «με απόλα» για τη επόμενη σεζόν στο Φάληρο

Πάντως το πρόγραμμα για του χρόνου, έστω το πρώτο μισό της σεζόν 2026-2027, δείχνει να έχει φιξαριστεί.

Η πρωινή ζώνη παραμένει ως έχει, το απομεσήμερο θα υπάρχει η νεα τριώρης διάρκειας πρόταση των Νάνσυς Ζαμπέτογλου- Θανάση Αναγνωστόπουλου, το δελτίο θα «κάνει» σάντουιτς με τις δύο σειρές μυθοπλασίας του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», συνεχίζουν «Τότε και τώρα» Αλέξανδρος Τσουβέλας- Έλενα Χαραλαμπούδη, το τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ακλόνητο είναι- στο Σαββατοκύριακο- το «Weekend live» με τους Μάρτζι Λαζάρου- Δημήτρη Πανόπουλο, που θα ενισχύσει τα ειδησεογραφικά χαρακτηριστικά του, όπως λέγεται, «πάρε- βάλε» είναι το «Dragon’s den» του Σάκη Τανιμανίδη, με ανανέωση στους επενδυτές, θα διαθέτει τηλεπαιχνίδια μεταξύ των οποίων και το «Quiz with balls», τις συμπαραγωγές με τα BBC Studios και τις ενότητες ντοκιμαντέρ χάρη στις οποίες αποτελεί σημείο αναφοράς.

Με διεθνές πρόσημο η ΕΣΗΕΑ

Στο Παρίσι, με φόντο μια ολοένα και πιο ανησυχητική διεθνή εικόνα για την ελευθερία του Τύπου, πραγματοποιήθηκε (5-7/5) το επετειακό Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ, ΔΟΔ), σηματοδοτώντας έναν αιώνα παρουσίας και έντονης δράσης στον παγκόσμια δημόσια σφαίρα. Η έναρξη των εργασιών της διοργάνωσης, η οποία έχει έντονο ελληνικό «χρώμα», έγινε την Κυριακή, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, συμπίπτοντας με μία μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Δημαρχείο του Παρισιού, όπου εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολίτες έστειλαν μήνυμα υπεράσπισης της ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου.

Η ειδηση είναι πως για πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια στην ΔΟΔ θα εκπροσωπείται ξανά η ΕΣΗΕΑ καθώς η πρόεδρος της, Μαρία Αντωνιάδου η εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΔ.

Η παρουσία της αντιπροσωπείας της Ενώσεως στο Παρίσι, που απαρτιζόταν και από τους Α’ Αντιπρόεδρο Γιώργο Γαβαλά και την Ειδική Γραμματέα Μάχη Νικολάρα ήταν δυναμική και αποτελεσματική κάτι που αναγνωρίστηκε από όλους τους σύνεδρους και οδήγησε στην πολύ τιμητική για την Ελλάδα και την ΕΣΗΕΑ εκλογή.

Υποστηρικτική ήταν στην υποψηφιότητα της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Μαρίας Αντωνιάδου η παρουσία του Προέδρου της ΕΣΠΗΤ Θέμη Μπερεδήμα ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ Σωτήρη Τριανταφύλλου.

Το Συνέδριο άνοιξε και επίσημα τη Δευτέρα, με την ομιλία της προέδρου της IFJ, Ντομινίκ Πρανταλιέ με το μήνυμα «Ελευθερία Ισότητα Αδελφότητα». Χαιρετισμό απηύθυνε η αντιδήμαρχος του Παρισιού Οντρέ Πουλβάρ, στο δημαρχιακό μέγαρο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των δημοσιογράφων στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών, πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων και τους τρόπους που αυτές επηρεάζουν την αλήθεια, την ελευθερία της έκφρασης, την ασφάλεια και τη δουλειά των λειτουργών του Τύπου. «Το Παρίσι θα είναι πάντα στο πλάι σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΔΟΔ, αναφέρθηκε στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά της ειρήνης στις εμπόλεμες χώρες. Ειδική αναφορά έκανε στις έντονες προκλήσεις των δημοσιογράφων και στην λειτουργία των ΜΜΕ, κάνοντας λόγο επίσης για την αύξηση των SLAPPs, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων από την πολιτεία. «Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, αλλά πολλές φορές οι δημοσιογράφοι πληρώνουν πολύ ακριβό τίμημα επειδή κάνουν καλά τη δουλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πρόεδρος της ΔΟΔ, εξάλλου, ευχαρίστησε την ΕΣΗΕΑ για τη συνεχή και συνεπή στήριξή της στους αγώνες για τον Τύπο από την ίδρυσή της το 1926.

Αποχαιρετισμός σε συνέχειες απο τον Στίβεν Κολμπέρ και με διάσημους καλεσμένους στο «Late show» του CBS

Καθώς ο Στίβεν Κολμπέρ ετοιμάζεται για την τελευταία εκπομπή του περίφημου «Late Show» στο CBS στις 21 Μαΐου με την οποία θα πάψει να υφίσταται ως πρόγραμμα στο εξής, η εκπομπή σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια σειρά από κορυφαίους καλεσμένους την επόμενη εβδομάδα.

Το επεισόδιο της Δευτέρας, 11 Μαΐου, θα περιλαμβάνει μια επανένωση των «Strike Force Five», όταν οι σημερινοί παρουσιαστές βραδινών τοκ σόου των κυρίαρχων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων συνεργάστηκαν όλοι για ένα podcast προς όφελος των απεργών σεναριογράφων το 2023. Ο Τζίμι Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Σεθ Μάγερς και ο Τζόν Όλιβερ θα εμφανιστούν στο «Late Show» εκείνο το βράδυ.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος ξεκίνησε την εκπομπή το 1993 πριν παραδώσει τα ηνία στον Κολμπερ το 2015, θα είναι καλεσμένος στο επεισόδιο της Πέμπτης, 14 Μαΐου.

Ο Λέτερμαν, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε τα στελέχη του CBS «ψεύτες και ύπουλους» σχετικά με την απόφαση να ακυρωθεί η εκπομπή, σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά στην εκπομπή από τότε που αποχώρησε, το 2023.

Μεταξύ των καλεσμένων που θα «παρελάσουν» στις επόμενες εκπομπές του «Late Show» είναι η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο Τομ Χανκς, ενώ ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα που ήταν καλεσμένος του Κολμπέρ αυτή τη εβδομάδα, θα συμμετάσχει στο «The Colbert Questionert» την ερχόμενη Τετάρτη.

Είχαν «γκελ» και συνεχίζουν στο Open

Το δίδυμο Σπύρου Χαριτάτου- Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου συνεχίζει και του χρόνου με τις «Καθαρές κουβέντες» και σύμφωνα με τον σταθμό διατηρώντας τη θέση της στη μεσημεριανή/απογευματινή ζώνη, θέτοντας τέλος στη σεναριολογία του προηγούμενου καιρού για μετακίνηση της εκπομπής στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

GNTM ξανά στο Star

Νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας «GNTM» προτείνει το Star. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα είναι… διπλοθεσίτισσα- και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. Κριτές επίσης θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης, ο Λάκης Γαβάλας και η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα έχει ρόλο Creative director.

