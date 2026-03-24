ΣΚΑΪ και BBC Studios γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο και συνεχίζουν – Ετοιμάζουν δύο νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ

Τη χρονιά που διανύουμε ο ραδιοτηλεοπτικός Όμιλος ΣΚΑΪ και τα περιλάλητα BBC Studios γιορτάζουν 20 χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας, η οποία δεν έπαψε να εξελίσσεται.

Ο ΣΚΑΪ αναγνωρίζοντας ότι τα ισχυρά θεμέλια χτίζονται πάνω σε ισχυρές συνεργασίες, ευθυγραμμίστηκε από νωρίς με τα BBC Studios, τα οποία αποτελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την τεκμηριωμένη αφήγηση, παραγωγή ντοκιμαντέρ και δημοσιογραφία.

Με την πάροδο του χρόνου, η συνεργασία εξελίχθηκε, από την απόκτηση περιεχομένου στην ουσιαστική συμπαραγωγή, όπως το «Frozen Planet II», το «Life» και το «Ancient Worlds»- ορόσημα δημιουργικής συνεργασίας.

Στο «γύρισμα» σελίδας, στην αμφίδρομη σχέση τους, οι δύο οργανισμοί Ενημέρωσης και Οπτικοακουστικής δημιουργίας, περνούν σε νέο κεφάλαιο, στρατηγικής σημασίας με περισσότερη εμβάθυνση.

ΣΚΑΪ και BBC Studios ετοιμάζουν δύο- πολυαναμενόμενες, από ό,τι φαίνεται- συμπαραγωγές σειρών ντοκιμαντέρ.

Πρόκειται για τις συμπαραγωγές «The Diary of Anne Frank» («Το ημερολογιο της Άννας Φρανκ») και «The Blue Planet ΙΙΙ» («Ο γαλάζιος πλανήτης ΙΙΙ»).

H σειρά τριών- ωριαίας διάρκειας τα καθένα- επεισοδίων «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» επαναπροσεγγίζει μια από τις πιο ισχυρές μαρτυρίες της ιστορίας, 80 χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευσή της.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Anne Frank, το οποίο ίδρυσε ο πατέρα της Άννας, Ότο Φρανκ και με αποκλειστική πρόσβαση στο ημερολόγιο και το οικογενειακό της αρχείο, αυτή η υψηλής παραγωγής ιστορική σειρά θα χρησιμοποιήσει την έντονα προσωπική, σε πρώτο πρόσωπο, μαρτυρία της Άννας, για να αφηγηθεί πώς το 75% του εβραϊκού πληθυσμού δολοφονήθηκε από τους Ναζί σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης.

Η σειρά συνδέει την προσωπική οπτική της Άννας – περιορισμένη μέσα στα όρια του «Μυστικού Παραρτήματος »- με τις ευρύτερες θηριωδίες που εκτυλίσσονταν ακριβώς έξω από τους τοίχους του: από τους δρόμους του Άμστερνταμ, καθώς ο ναζιστικός έλεγχος πάνω στον εβραϊκό πληθυσμό εντείνεται, μέχρι τα πεδία των μαχών της Ευρώπης, όπου προελαύνουν οι συμμαχικές δυνάμεις.

«Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την Άννα Φρανκ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τη γνωρίζουμε πραγματικά», αναφέρει ο εκτελεστικός παραγωγός Τζέιμς Χάουζ και σκιαγραφώντας το προφιλ της, λέγοντας ότι είναι «αστεία, σκανταλιάρα, πανέξυπνη και ανθεκτική ακόμη και στις πιο σκοτεινές συνθήκες», τονίζει πως «τα λόγια και οι εμπειρίες ενός παιδιού αποτελούν μια ιδιαίτερα συγκλονιστική υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν μια επικίνδυνη ιδεολογία επικρατήσει».

Το «Blue Planet III», έρχεται 25 χρόνια ύστερα από τον πρώτο κύκλο της σειράς και συνέβαλε στην «ανάγνωση» και κατανόηση ενός άγνωστου σε πολλούς, κόσμου που πάντα υπήρχε στα βάθη του ωκεανού.

Ο τρίτος κύκλος συμπίπτει και με την επέτειο 50 χρόνων συνεργασιών και συμπαραγωγών των BBC Studios εορτάστηκε δεόντως στις 23 και 24 Φεβρουαίου- και εκεί παρουσιάστηκε ο κατάλογος διεθνών συμπαραγωγών και προπωλήσεων για το 2026.

«Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα των BBC Studios από το «Blue Planet III», την εξαιρετική μας παραγωγή Φυσικής Ιστορίας.

Είμαστε προνομιούχοι που μακροχρόνιοι συνεργάτες, όπως ο ΣΚΑΪ, συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί και προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, προβάλλοντας το νέο πρόγραμμα μέσω της αποκλειστικής ζώνης BBC Earth.

Αυτό το νέο κεφάλαιο θα «βυθίσει» το παγκόσμιο κοινό πιο βαθιά από ποτέ, αποκαλύπτοντας άγνωστες συμπεριφορές και φέρνοντας στο φως νέες ιστορίες που χρήζουν επειγόντως αντιμετώπισης για τις θάλασσές μας που αλλάζουν.

Πρόκειται για μια εμβληματική παραγωγή από κάθε άποψη – οπτικά συγκλονιστική και επιστημονικά αποκαλυπτική» ανέφερε διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής Ανάπτυξης Περιεχομένου Παγκοσμίως, Ζάι Μπένετ.

«Η συνεργασία μας με τα BBC Studios βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη κοινή δέσμευση για αριστεία.

Η σημερινή ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την έναρξη μιας νέας συνεργασίας, αλλά τη συνέχιση και ενίσχυση μιας σχέσης που έχει ήδη αποδείξει την αξία της.

Μαζί, εμβαθύνουμε τους δημιουργικούς μας δεσμούς και επαναβεβαιώνουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη φιλόδοξων συμπαραγωγών που θα αγγίξουν το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του πολυμεσικού Ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος.

Η σειρά «Blue Planet III», έξι ωριαίας διάρκειας επεισοδίων, θα επικεντρωθεί στους πέντε βασικούς υποβρύχιους βιότοπους του πλανήτη – τις Τροπικές Θάλασσες, τις Εποχιακές Θάλασσες, τις Πολικές Θάλασσες, τις Ανοιχτές Θάλασσες και τις Βαθιές Θάλασσες.

Στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο, η σειρά εστιάζει στο μέλλον των θαλασσών και εξερευνά τι πρέπει να κάνουμε για να τις προστατεύσουμε.

«Σε μια εποχή που συνειδητοποιούμε πόσο ζωτικός είναι ο ωκεανός μας για όλη τη ζωή στη γη, αυτή είναι μια επίκαιρη και καθοριστική ιστορία», υπογραμμίζουν οι δημιουργοί της.

