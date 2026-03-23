Mega και Alpha μοιράστηκαν την κορυφαία τηλεθέαση Σαββάτου και Κυριακής (21,22/3), αντιστοίχως

Η σαββατιάτικη μετάδοση παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή εξασφάλισε σε σημαντικό βαθμό τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης των σταθμών στο Mega.

O Alpha συγκράτησε τη διαφορά από το πρωτοπόρο Mega στη μισή ποσοστιαία μονάδα, και μάλλον έχασε έδαφος στις βραδινές προτάσεις προγραμμάτων και λόγω επαυξημένου ανταγωνισμού.

Τρία κανάλια ήταν σε δυναμική πολύ κοντά το ένα από το άλλο, με τον ΑΝΤ1 να ξεχωρίζει από τα ΣΚΑΪ και Star.

Ο Alpha ρεφάρισε την Κυριακή, συγκρατώντας το σύνολο της δυναμικής του με μικρή τάση ανόδου, ενώ το Mega έκανε «βουτιά» καταγράφοντας απώλειες σχεδόν τρεισήμισι μονάδων σε σχέση με τη σαββατιάτικη επίδοση του.

Και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου η ΕΡΤ1 είχε επίδοση 3,9% και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, λόγω των απευθείας αθλητικών μεταδόσεων, από τη σχεδόν μηδενική επίδοση των προηγούμενων ημερών, είδε μερίδια 3,9% και 3,5% το Σάββατο και την Κυριακή, αντιστοίχως.

ΕΡΤ: Ενδεχόμενες «αποσυνδέσεις» στις «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews

Συνωστισμός από το «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (20/3)

Οριακό προβάδισμα τηλεθέασης του Alpha την Παρασκευή (20/3)