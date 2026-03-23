Οριακό προβάδισμα τηλεθέασης του Alpha την Παρασκευή (20/3)

Το σερί στην πρωτοπορία των καναλιών εθνικής μετάδοσης συνέχισε την Παρασκευή ο Alpha, παρουσιάζοντας ωστόσο απώλειες (1%) σε σχέση με την Πέμπτη, αλλά η σχεδόν κατά δύο μονάδες αύξηση του Mega, περιόρισε τη μεταξύ τους διαφορά στη μικρότερη δυνατή απόσταση (0,4%), αποτελώντας ιστορικό χαμηλό εδώ και πολύ καιρό.

Με εξαίρεση, επίσης, τον ΣΚΑΪ που είδε το μερίδιο του να μεταβάλλεται (+1,3%) από την προηγούμενη ημέρα, την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ (υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας στο 1,6%), το Open με αμετάβλητη δυναμική και το MAK TV, στα άλλα κανάλια επικράτησαν πτωτικές τάσεις, σύμφωνα με τη Nielsen, από την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

