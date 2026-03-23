ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
23.03.2026 13:19

Τηλεοπτική πειρατεία στη Θεσσαλονίκη: «Ντου», κατασχέσεις και black out στην Euroleague!

23.03.2026 13:19
Νέο ισχυρό πλήγμα δέχτηκαν οι τηλεοπτικοί «πειρατές» με «ντου», κατασχέσεις και μαύρο σε αγώνα της EuroLeague!

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, μία ολόκληρη γειτονιά αναστατώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες περιοίκων, τουλάχιστον 10 αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε δύο σημεία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να βγήκαν οι αστυνομικοί με κούτες με σκληρούς δίσκους, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με τη διερεύνηση υπόθεσης παράνομου διαμοιρασμού τηλεοπτικού περιεχομένου.

Τα κατασχεθέντα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, με τις Αρχές να αναμένουν κρίσιμα ευρήματα που μπορεί να αποτυπώσουν το πραγματικό εύρος της δραστηριότητας.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι τυχαίο όπου το ίδιο βράδυ έπεσε μαύρο στις «πειρατικές» συνδέσεις στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα στο παιχνίδι Euroleague, μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ερυθρού Αστέρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως κομμάτι ενός ευρύτερου μηχανισμού παράνομης διακίνησης συνδρομητικού περιεχομένου. Στο επίκεντρο της έρευνας φαίνεται να βρίσκονται όχι μόνο οι υποδομές διανομής, αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με μεγαλύτερα πειρατικά δίκτυα, καθώς και παράνομο πελατολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εντατικοποίηση των ελέγχων και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με αυξανόμενη συχνότητα στους τελικούς χρήστες πειρατικών συνδέσεων, φαίνεται να ασκούν ασφυκτική πίεση στην παράνομη αγορά.

Η απώλεια πελατείας, ο φόβος εντοπισμού και η οικονομική ζημία προκαλούν έντονες εσωτερικές τριβές στα πειρατικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πληροφορίες που φτάνουν στις Αρχές για πρόσωπα και δίκτυα που σχετίζονται με την τηλεοπτική πειρατεία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

