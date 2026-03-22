Το Star απαντά για το μέλλον του Τσαγκαράκη στο Cash or Trash – Τι θα γίνει με τα επεισόδια που έχουν ήδη γυριστεί

Μετά τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, το Star Channel εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εκπομπή Cash or Trash στην οποία συμμετείχε ο γκαλερίστας.

Ο σταθμός τονίζει στην ανακοίνωσή του πως δεν είχε συνεργασία με αμοιβή του Τσαγκαράκη και οι όποιες συναλλαγές με τους διαγωνιζόμενους, γίνονταν χωρίς την εμπλοκή του σταθμού.

Οσον αφορά την συνεργασία τους, αναφέρουν ότι έχει ανασταλεί η συμμετοχή του στα επόμενα γυρίσματα, ωστόσο στις εκπομπές που συμμετείχε και δεν έχουν μεταδοθεί ακόμη, θα παίξουν κανονικά, σεβόμενοι τους διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στην εκπομπή μέχρι την σύλληψη του Τσαγκαράκη.

Η ανακοίνωση του σταθμού

Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής «Cash or Trash» διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.

