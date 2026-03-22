22.03.2026 22:00

Το Star απαντά για το μέλλον του Τσαγκαράκη στο Cash or Trash – Τι θα γίνει με τα επεισόδια που έχουν ήδη γυριστεί

Μετά τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, το Star Channel εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εκπομπή Cash or Trash στην οποία συμμετείχε ο γκαλερίστας.

Ο σταθμός τονίζει στην ανακοίνωσή του πως δεν είχε συνεργασία με αμοιβή του Τσαγκαράκη και οι όποιες συναλλαγές με τους διαγωνιζόμενους, γίνονταν χωρίς την εμπλοκή του σταθμού.
Οσον αφορά την συνεργασία τους, αναφέρουν ότι έχει ανασταλεί η συμμετοχή του στα επόμενα γυρίσματα, ωστόσο στις εκπομπές που συμμετείχε και δεν έχουν μεταδοθεί ακόμη, θα παίξουν κανονικά, σεβόμενοι τους διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στην εκπομπή μέχρι την σύλληψη του Τσαγκαράκη.

Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής «Cash or Trash» διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης κατά «Ράδιο Αρβύλα»: «Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι αυτός που καθόταν στην 4η καρέκλα» (Video)

Moments: Πρεμιέρα με Καπουτζίδη και άρωμα «Σέρρες 3» στον ΑΝΤ1 (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Σκληρή μάχη Χρηστίδου – Μάνεση για την κορυφή το πρωί

ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγνοούμενο 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (Photos/Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πιτσιρικάς ζήτησε το «κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» από κομμωτή, και ο πρωθυπουργός τού απάντησε (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μυστικός» γάμος για τον Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε «στα κρυφά» την επί χρόνια σύντροφό του

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ νέος δήμαρχος στο Παρίσι σύμφωνα με τα exit polls

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

