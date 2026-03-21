Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα – Την Τρίτη η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα: το αδίκημα της υπεξαίρεσης μνημείων κατ’ επάγγελμα, της απάτης σε βαθμό κακουργήματος κατ’ εξακολούθηση, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση, όπως επίσης της διακεκριμένης διακίνησης έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης.

Επιπλέον ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη και για το πλημμέλημα της παράβασης υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

«Αρνείται όλες τις κατηγορίες», λέει ο δικηγόρος του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Είναι πολύ νωρίς, εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και λάβαμε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει να απολογηθεί για τα πάντα και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική για αυτόν. Δεν είναι χαρούμενη διαδικασία αλλά είναι έτοιμος, ξέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα», είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως δεν έχει δει ακόμη τη δικογραφία.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασαν πληροφορίες στις Αρχές από άτομα του χώρου της τέχνης, οι οποίοι παρατηρούσαν τα έργα που εξέθετε ο γκαλερίστας σε δημοπρασίες και εκθέσεις. Οι ειδικοί διέκριναν πως τα έργα ήταν πιθανότατα πλαστά και ενημέρωσαν τη ΔΑΟΕ. Η επιχείρηση «πυροδοτήθηκε» οριστικά με αφορμή ένα βίντεο που απεικόνιζε ένα σπάνιο Ευαγγέλιο, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Η απόπειρα απόκρυψης και η σύλληψη της υπαλλήλου

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο γκαλερίστας, αντιλαμβανόμενος πως οι Αρχές θα τον ψάξουν, έδωσε το επίμαχο Ευαγγέλιο στην υπάλληλό του με την εντολή να το κρύψει.

Η γυναίκα συνελήφθη μαζί του, καθώς εντοπίστηκε να κατέχει το κρυμμένο κειμήλιο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Σοκαριστικά ευρήματα: 300 πλαστά και μόλις 7 γνήσια

Η έρευνα στους χώρους του γκαλερίστα αποκάλυψε το μέγεθος της απάτης.

Από τα εκατοντάδες έργα που βρέθηκαν και εξετάστηκαν (συνολικά περισσότερα από 300), μόλις επτά αποδείχθηκαν γνήσια, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν πλαστά.

«Βροχή» από τηλεφωνήματα στην ΕΛΑΣ

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η επιχείρηση, το τηλεφωνικό κέντρο και τα email της αστυνομίας έχουν κατακλυστεί από μηνύματα πολιτών.

Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν αγοράσει έργα τέχνης από τη συγκεκριμένη γκαλερί στο παρελθόν και πλέον φοβούνται ότι έχουν πέσει θύματα απάτης. Οι ανήσυχοι αγοραστές ζητούν επίμονα ενημέρωση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των έργων που έχουν στα σπίτια τους.

