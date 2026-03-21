25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις παρελάσεις – Οι δρόμοι που θα κλείσουν

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ λόγω των παρελάσεων την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη (24/03)

Την Τρίτη 24 Μαρτίου που πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση θα ισχύσουν τα εξής:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης από τις 06:00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις εξής λεωφόρους και οδούς:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη (25/03)

Την Τετάρτη 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας και θα ισχύσουν τα εξής:

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις εξής οδούς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την Τρίτη 24 Μαρτίου έως τις 19:30 της Τετάρτης 25 Μαρτίου στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις εξής λεωφόρους, πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως το πέρας των εκδηλώσεων στον ιερό μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω της πραγματοποίησης της παρέλασης στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ το ίδιο θα ισχύσει από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου μέχρι και τη λήξη της παρέλασης. Από τις 7 το πρωί της Τετάρτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου και τις οδούς Καλλιδοπούλου (στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου), Στρατηγού Κακαβού και Αθαν. Σουλιώτη (στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού), Λεωφ. Στρατού (στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυταντζόγλου, Καραϊσκάκη (στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νικολάου Γερμανού. Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

