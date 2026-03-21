25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις παρελάσεις – Οι δρόμοι που θα κλείσουν

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ λόγω των παρελάσεων την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Την Τρίτη 24 Μαρτίου που πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση θα ισχύσουν τα εξής:
Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης από τις 06:00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις εξής λεωφόρους και οδούς:
Την Τετάρτη 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας και θα ισχύσουν τα εξής:
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις εξής οδούς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την Τρίτη 24 Μαρτίου έως τις 19:30 της Τετάρτης 25 Μαρτίου στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις εξής λεωφόρους, πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως το πέρας των εκδηλώσεων στον ιερό μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς:
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω της πραγματοποίησης της παρέλασης στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Την Τρίτη 24 Μαρτίου, από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ το ίδιο θα ισχύσει από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου μέχρι και τη λήξη της παρέλασης. Από τις 7 το πρωί της Τετάρτης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου και τις οδούς Καλλιδοπούλου (στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου), Στρατηγού Κακαβού και Αθαν. Σουλιώτη (στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού), Λεωφ. Στρατού (στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυταντζόγλου, Καραϊσκάκη (στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νικολάου Γερμανού. Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.
