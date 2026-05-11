Γιατί στο Μαξίμου επανέρχεται η συζήτηση για πρόωρες κάλπες

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση κινείται με ορίζοντα τετραετίας, στο κυβερνητικό επιτελείο αναπτύσσεται εκ νέου μια συζήτηση, όχι ακόμη κυρίαρχη αλλά πλέον υπαρκτή, γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, μιλώντας πριν λίγες μέρες στο Αction 24, επανέλαβε ότι οι εκλογές μετά την ΔΕΘ δεν είναι πρόωρες, και ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός, στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης μόλις προχθές, ζήτησε από τον κομματικό μηχανισμό να ανάψει τις μηχανές. Πριν λίγες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν ο Βασίλης Υψηλάντης ρώτησε φωναχτά από το έδρανό του πότε ακριβώς θα στηθούν οι κάλπες, η πρωθυπουργική απάντηση ήρθε με χιούμορ που όμως άφηνε τα σενάρια ανοιχτά: «το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ» είπε, φράση που σχολιάστηκε από πολλούς βουλευτές. Όλη αυτή η συζήτηση, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, μοιάζει περισσότερο με άσκηση πολιτικού υπολογισμού παρά με ειλημμένη απόφαση. Ωστόσο, η ίδια η επαναφορά του σεναρίου αποτυπώνει τις ανησυχίες, αλλά και τις επιδιώξεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής ρευστότητας.

Το τελευταίο διάστημα, στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τρεις παράλληλες εξελίξεις. Την σταδιακή φθορά που προκαλεί η παρατεταμένη ακρίβεια, αλλά και το κλίμα σκανδαλολογίας, την κόπωση που εμφανίζεται σε τμήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι, παρά τη διατήρηση του σαφούς δημοσκοπικού προβαδίσματος, η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ δεν έχει τα χαρακτηριστικά αδιαμφισβήτητης ηγεμονίας που εμφάνιζε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών δεν συνδέεται τόσο με φόβο απώλειας της εξουσίας όσο με την επιδίωξη ελέγχου του πολιτικού χρόνου. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι όσο περνούν οι μήνες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να διαμορφωθεί απέναντι στη ΝΔ ένα πιο συμπαγές αντιπολιτευτικό μέτωπο ή να εμφανιστούν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που θα μπορούσαν να αναδιατάξουν τους συσχετισμούς, κυρίως στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να φέρει πιο γρήγορα τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία του κόμματος του, η κινητικότητα που καταγράφεται γύρω από πρόσωπα με αντισυστημικά χαρακτηριστικά, οι πληροφορίες ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το δικό της στις 21 Μαΐου, αλλά και η πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ ως προς τη διατήρηση της δεύτερης θέσης, αντιμετωπίζονται από το Μαξίμου ως παράγοντες αβεβαιότητας για το μεσοπρόθεσμο πολιτικό σκηνικό.

Την ίδια στιγμή, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η περίοδος έως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρει ακόμη δυνατότητες πολιτικής ανάκαμψης. Η προσδοκία για καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις, η συζήτηση για νέες φορολογικές παρεμβάσεις και η προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των μεσαίων στρωμάτων δημιουργούν την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση μπορεί να εμφανιστεί το φθινόπωρο με ένα πιο επιθετικό πολιτικό και οικονομικό αφήγημα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο εσωτερικό της ΝΔ και στην ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης, αν και δεν έκανε καμία ευθεία αναφορά σε εκλογικό αιφνιδιασμό, επέλεξε έναν σαφώς πιο κομματικό και προεκλογικό τόνο σε σχέση με προηγούμενες παρεμβάσεις του. Η αναφορά του ότι «η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι παντού παρούσα» και ότι «η παράταξη οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή πολιτική ετοιμότητα» ερμηνεύθηκε από αρκετούς βουλευτές ως μήνυμα αυξημένης κινητοποίησης ενόψει μιας απαιτητικής πολιτικής περιόδου.

Παράλληλα, η έμφαση που έδωσε στην ανάγκη πολιτικής συσπείρωσης, στην αποφυγή εσωστρέφειας και στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας ήρθε ως συνέχεια των όσων είχε πει στην κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάγκη να ιδρώνουν τη φανέλα. Ενδιαφέρον στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης είχε και η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, η οποία δεν έριξε λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες μέρες με αφορμή τα όσα είχε πει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον υπουργό Άμυνας. Ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε θεσμικός και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «το ερώτημα είναι απλό: ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μία ισχυρή Ελλάδα; Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται ΝΔ. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της ΝΔ. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη της ΝΔ και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης».

Και μπορεί τα «νερά» στην κοινοβουλευτική ομάδα να ηρέμησαν και η Νέα Δημοκρατία να οδεύει σε ένα συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο με επίσης ήρεμα νερά, ωστόσο στο Μαξίμου υπάρχει η εκτίμηση ότι μια παρατεταμένη περίοδος πολιτικής φθοράς θα μπορούσε να ενισχύσει τάσεις γκρίνιας και αποστασιοποίησης βουλευτών, ιδιαίτερα από περιφέρειες όπου η πίεση λόγω ακρίβειας είναι εντονότερη.

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και οι εισηγήσεις υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Υπουργοί και στελέχη που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα σενάρια πρόωρων εκλογών επισημαίνουν ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να εκληφθεί από μέρος της κοινής γνώμης ως ένδειξη πολιτικής ανασφάλειας. Υπογραμμίζουν ακόμη ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό κοινοβουλευτικό έλεγχο και ότι δεν συντρέχει προφανής θεσμικός ή πολιτικός λόγος για επίσπευση των εξελίξεων.

Ωστόσο, ακόμη και όσοι απορρίπτουν το σενάριο των πρόωρων καλπών αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εισέλθει σε φάση αυξημένης πολιτικής επιφυλακής. Οι περιοδείες υπουργών πυκνώνουν, η κομματική μηχανή επαναδραστηριοποιείται και η έμφαση στην ανάγκη πολιτικής συσπείρωσης γίνεται ολοένα εντονότερη. Στην πραγματικότητα, ανεξαρτήτως του πότε θα στηθούν οι κάλπες, το κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται να λειτουργεί πλέον με όρους διαρκούς προεκλογικής ετοιμότητας.

