Τσίπρας: Στο Χαλάνδρι, απόψε, η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος μετά την «Ιθάκη»

Κλιμακώνει ραγδαία τις κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, που πλέον τοποθετείται στις αρχές Ιουνίου.

Μετά τη δημοσιοποίηση του Μανιφέστου, την Πρωτομαγιά, ξεκινούν εκδηλώσεις με χαρακτήρα πολιτικής συγκέντρωσης και καταγραφής των δυνάμεων του υπό επισημοποίηση κόμματος αρχής γενομένης από την αποψινή εκδήλωση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι (ώρα 19:00). Την ίδια ώρα γίνονται γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα του νέου κόμματος τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να το εκπροσωπούν δημόσια σε ΜΜΕ και εκδηλώσεις.

Η αποψινή εκδήλωση, που παίρνει τη σκυτάλη από τις εκδηλώσεις παρουσίασης της «Ιθάκης», διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και αναμένεται να κάνει παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας (όχι ομιλία), στα πρότυπα της εκδήλωσης που είχε γίνει πριν λίγο καιρό στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, από όπου σημείωνε πως «στο ραντεβού με την ιστορία» δεν πρέπει να πας ούτε αργά ούτε πολύ νωρίς.

Θα προηγηθεί πάνελ ομιλητών αποτελούμενο από τους:

Κωνσταντίνο Αλεξάκη, αρχιτέκτονα και πολιτικό αναλυτή, Σπύρο Δρίτσα, χειρουργό, Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική Γραμματέα ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρη Μαυρουδή, ηθοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρο, Θέμη Μουμουλίδη, σκηνοθέτη.

Αναμένεται αθρόα προσέλευση στελεχών και βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αν και η επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα είναι να αποτυπώνεται στις εκδηλώσεις ο επιδιωκόμενος πολυσυλλεκτικός χαρακτήρα του υπό κατασκευή κόμματος -καθώς το στίγμα που δόθηκε και με το Μανιφέστο είναι αυτό της ανασύνθεσης με πρωταρχικό υλικό τα βασικά ρεύματα του προοδευτικού χώρου (αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία) – ενδιαφέρον στην αποψινή εκδήλωση παρουσιάζει το «παρών» στελεχών από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραβρεθούν κορυφαία στελέχη και βουλευτές του κόμματος αλλά και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και είναι με ερωτηματικό πόσοι και ποιοι.

Μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε πως θα πάει στην εκδήλωση με την κομματική – πολιτική του ιδιότητα («δεν πάω κάπου προσωπικά») καθώς όπως είπε «θα πρέπει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες ενοποίησης και ανασύνθεσης του χώρου την προσεχή περίοδο». Επιπλέον, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα παραβρεθεί στην εκδήλωση σημείωσε ότι «υπηρετούμε τις συλλογικές μας αποφάσεις» για συνάντηση με με «ευρύτερους χώρους της προοδευτικής παράταξης» από τον χώρο που θα συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας, τμήμα της Νέας Αριστεράς έως άλλες μικρότερες αλλά σημαντικές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, σημείωσε «υπήρξε ένα προσκλητήριο από το κείμενο το οποίο ετοίμασε ο κ. Σιακαντάρης και άλλοι, το οποίο είναι θετικό και νομίζω ότι είναι μια βάση διαλόγου».

Αναβρασμός

Τα αποφασιστικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να εντείνουν τον αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρατηρείται από τη μία ανοιχτή έκφραση βουλευτών υπέρ της μετακίνησης στο κόμμα του, είτε κινητικότητα στη βάση. Η Κουμουνδούρου διέψευσε ότι υπήρξε παραίτηση «όλου του βόρειου τομέα Αθήνας» ωστόσο φαίνεται πως υπήρξαν μερικές παραιτήσεις μελών σε κάποιες οργανώσεις, προκειμένου να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση του Χαλανδρίου και στη συνέχεια να ενταχθούν στο νέο κόμμα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος πιέζεται για αποφάσεις, την Παρασκευή από το Συνέδριο της «Ημερησίας» δήλωσε πως το κόμμα κινείται συντεταγμένα για «προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα» και παρέπεμψε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για «συγκλίσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν», ενώ διέψευσε σενάρια περί αναστολής λειτουργίας του κόμματος, ή περί απόφασης διευκόλυνσης όσων στελεχών θέλουν να είναι υποψήφια με το κόμμα Τσίπρα.

