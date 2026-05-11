Απεργία ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13/05 – Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία που αναμένεται να επηρεάσει ευρέως τη λειτουργία του Δημοσίου και βασικών υπηρεσιών.

Στην απεργία συμμετέχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ κάλεσμα έχει απευθυνθεί σε εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης της 13ης Μαΐου, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις ομοσπονδίες – μέλη της να οργανώσουν και Πανελλαδική Ημέρα Δράσης σε όλο τον δημόσιο τομέα την παραμονή της απεργίας, Τρίτη 12 Μαΐου.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.

Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).

Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.

Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους».

Τα αιτήματα

Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας

«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Ξάνθη: Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι – Συνελήφθη η μητέρα

Κορινθία: Νεκρός 69χρονος από πυροβολισμό – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Στέφανος Γκίκας για drone στη Λευκάδα: Πιθανόν από ουκρανική επιχείρηση κατά «σκιώδους» ρωσικού στόλου