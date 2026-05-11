Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα Πόθεν Έσχες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Δείτε όλα τα Πόθεν Έσχες εδώ.

