Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Φωτόπουλος.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστο Φωτόπουλο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι Έλληνες ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Διχασμένοι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Σε προεκλογικούς ρυθμούς ο Μητσοτάκης: «Ανεβάζει στροφές» και τους τόνους ενόψει συνεδρίου

Γιατί στο Μαξίμου επανέρχεται η συζήτηση για πρόωρες κάλπες