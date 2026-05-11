ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:08
11.05.2026 12:29

Κως: Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο – «Καρφώθηκε» με βανάκι σε δέντρο (video/photos)

Πηγή: kostv.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (11/5) στην περιοχή Ψαλίδι της Κω.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 08.30 το πρωί λίγο μετά το ξενοδοχείο Sun Palace, όταν το βανάκι που οδηγούσε ο άτυχος άντρας εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο.

Στην περιοχή έφτασαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ άνδρες της Τροχαίας ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 55χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: kostv.gr

