Η στιγμή της σύγκρουσης τραμ με βανάκι στο Καλαμάκι (video)

Βίντεο από τη σύγκρουση μικρού φορτηγού με τραμ στο Καλαμάκι ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο από την κάμερα που βρίσκεται μέσα στο τραμ φαίνεται το βαν να κάνει όπισθεν και να συγκρούεται με τον συρμό.

Όπως όλα δείχνουν ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε το τραμ που ερχόταν, με αποτέλεσμα να βάλει όπισθεν και να συγκρουστεί.

Μάλιστα, το πρώτο βαγόνι του τραμ εκτροχιάστηκε.

