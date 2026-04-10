Δημήτρης Καλλιβωκάς: Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή

Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα 97 χρόνια της ζωής του.

Ο καλλιτέχνης δε δίστασε να πει πως θα προτιμούσε να φύγει από τη ζωή, καθώς η καθημερινότητά του είναι πλέον ιδιαίτερα κουραστική και ψυχοφθόρα για τον ίδιο.

Θα ήθελε, όπως ανέφερε, ένα «ήσυχο τέλος», μετά από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες.

«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι.

Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος.

Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς στην Espresso.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αποκάλυψε την συνήθεια με τη σύζυγό του που θα του λείψει πολύ: «Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι.

Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι παλιοί του γνώριμοι είτε έχουν φύγει από τη ζωή, είτε δεν επικοινωνούν μαζί του: «Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου και σένα που μου τηλεφωνείτε και ακούω τη φωνή σας».

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του ως “αριστοκράτης” ή “ζεν πρεμιέ”, συχνά υποδυόμενος τον κομψό και ευγενή χαρακτήρα. Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του είναι οι: «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και «Οικογένεια Χωραφά».

«Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος…»: Νεκρός εδώ και 33 χρόνια έλαβε κλήση για να πληρώσει τον οικογενειακό του τάφο

Έτσι φτιάχνεται το τέλειο κοκορέτσι – Τι συμβουλεύει ο σεφ Πέτρος Συρίγος

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του