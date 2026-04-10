ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:57
Χανιά: Στον εισαγγελέα ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί ο 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας.

Οπως αναφέρει το flashnews.gr ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 8 Απριλίου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται σήμερα.

Χανιά: Η καταγγελία της 14χρονης και οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε στους γονείς της όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων με τον 37χρονο. Στη συνέχεια, συνοδευόμενη από τους ίδιους, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, παρουσία και ψυχολόγου.

Όπως έχει επισημάνει ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κ. Νικολάου, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει την απόφαση των εισαγγελικών αρχών σχετικά με την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, προκειμένου να προχωρήσει –εφόσον κριθεί αναγκαίο– σε αίτημα δημοσιοποίησης των στοιχείων του.

Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες πιθανές περιπτώσεις ανηλίκων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Ναύπακτο – Έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Κρήτη: Σύλληψη 44χρονης για κατοχή εκατοντάδων κροτίδων

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο: Αρκούδα εμφανίστηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές – Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική «μαύρη τρύπα» των 2,1 δισ. ευρώ

