Χανιά: Στον εισαγγελέα ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί ο 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας.

Οπως αναφέρει το flashnews.gr ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 8 Απριλίου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται σήμερα.

Χανιά: Η καταγγελία της 14χρονης και οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε στους γονείς της όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων με τον 37χρονο. Στη συνέχεια, συνοδευόμενη από τους ίδιους, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, παρουσία και ψυχολόγου.

Όπως έχει επισημάνει ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κ. Νικολάου, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει την απόφαση των εισαγγελικών αρχών σχετικά με την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, προκειμένου να προχωρήσει –εφόσον κριθεί αναγκαίο– σε αίτημα δημοσιοποίησης των στοιχείων του.

Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες πιθανές περιπτώσεις ανηλίκων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Ναύπακτο – Έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια



Κρήτη: Σύλληψη 44χρονης για κατοχή εκατοντάδων κροτίδων