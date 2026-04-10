Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα από την Αθήνα, με την κίνηση -κυρίως- στα λιμάνια της Αττικής να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Στα ΚΤΕΛ καταγράφεται και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα, ενώ η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παραμένει σε ομαλά επίπεδα.
Ήδη από τις πρωί, ουρές σχηματίσθηκαν στα διόδια της Αττικής και της Εθνικής Οδού, με τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν άρον-άρον την πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, χθες από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
