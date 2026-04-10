Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα από την Αθήνα, με την κίνηση -κυρίως- στα λιμάνια της Αττικής να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στα ΚΤΕΛ καταγράφεται και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα, ενώ η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παραμένει σε ομαλά επίπεδα.

Ήδη από τις πρωί, ουρές σχηματίσθηκαν στα διόδια της Αττικής και της Εθνικής Οδού, με τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν άρον-άρον την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, χθες από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα.

