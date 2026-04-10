Σούπερ μάρκετ – Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

Με μειωμένο ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές.

Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

– Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

– Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.

Διαβάστε επίσης

