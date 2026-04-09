«Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο» – Το μήνυμα ζωής του YouTuber Γιάννη Αεράκη που πάσχει από καρκίνο

Ο YouTuber Γιάννης Αεράκης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δημόσια τοποθέτηση, καθώς μοιράστηκε με το κοινό του τις σκέψεις του μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο. Το μήνυμά του εστίασε στην αξία της καθημερινότητας και στην ανάγκη να μην θεωρείται τίποτα αυτονόητο.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο YouTuber απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του ακολούθους, εξηγώντας πως τις τελευταίες ημέρες αισθάνεται καλύτερα και πως ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί κάποιες προσωπικές του σκέψεις. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της ασθένειας τον οδήγησε σε μια διαφορετική οπτική για τα απλά πράγματα της ζωής.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχουν όσα συχνά περνούν απαρατήρητα στην καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας ότι τελικά αυτά αποτελούν τον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας. Η σκέψη του κινήθηκε γύρω από μικρές στιγμές και συνήθειες που συνήθως δεν εκτιμώνται όσο θα έπρεπε.

Σε ένα πιο προσωπικό και στοχαστικό τόνο, σημείωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να αντιλαμβάνονται την πραγματική αξία των πραγμάτων μόνο όταν τα χάσουν ή όταν βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.

«Τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τη ζωή είναι αυτά που θεωρούμε ασήμαντα»

Στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο».

@giannis.aerakis

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μέσα από προηγούμενη ανάρτησή του στο TikTok, ενημερώνοντας τότε πως ξεκινούσε κύκλο χημειοθεραπειών, γεγονός που είχε συγκινήσει τους followers του.

