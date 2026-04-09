Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη πριν επιτεθεί στον 17χρονο στο Μαρούσι

Αναζητείται ο άνδρας που μαχαίρωσε το βράδυ της Τετάρτης 17χρονο στο Μαρούσι για να του πάρει χρυσή αλυσίδα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται να κινείται στο πάρκο λίγο πριν την επίθεση. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τον μαχαίρωσε τρεις φορές

«Σε σπαστά ελληνικά μου ζήτησε να του δώσω την αλυσίδα μου. Δεν του την έδωσα και πιαστήκαμε στα χέρια, εκείνη τη στιγμή ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε τρεις φορές. Μία στην καρδιά, μία στο δεξιό μηρό και μία στο δεξί χέρι», είπε ο 17χρονος.

«Ο δράστης διέφυγε με κατεύθυνση προς το σχολείο που βρίσκεται δίπλα. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος φίλος μας βλέποντας το σκηνικό της επίθεσης ‘’παγώσαμε’’ με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε. Αμέσως μετά πήραμε τον τραυματία, τον βάλαμε στο δικό μου αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ», είπε ο 20χρονος φίλος του θύματος.

