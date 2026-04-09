ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 22:22
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 22:09

Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη πριν επιτεθεί στον 17χρονο στο Μαρούσι

marousi

Αναζητείται ο άνδρας που μαχαίρωσε το βράδυ της Τετάρτης 17χρονο στο Μαρούσι για να του πάρει χρυσή αλυσίδα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται να κινείται στο πάρκο λίγο πριν την επίθεση.  Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 

Τον μαχαίρωσε τρεις φορές

«Σε σπαστά ελληνικά μου ζήτησε να του δώσω την αλυσίδα μου. Δεν του την έδωσα και πιαστήκαμε στα χέρια, εκείνη τη στιγμή ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε τρεις φορές. Μία στην καρδιά, μία στο δεξιό μηρό και μία στο δεξί χέρι», είπε ο 17χρονος.

«Ο δράστης διέφυγε με κατεύθυνση προς το σχολείο που βρίσκεται δίπλα. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος φίλος μας βλέποντας το σκηνικό της επίθεσης ‘’παγώσαμε’’ με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε. Αμέσως μετά πήραμε τον τραυματία, τον βάλαμε στο δικό μου αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ», είπε ο 20χρονος φίλος του θύματος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

us-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

marousi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη πριν επιτεθεί στον 17χρονο στο Μαρούσι

6931580
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

kinisi limani pasxa 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος – Πάσχα: 20.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής τη Μ. Παρασκευή – Πάνω από 84.000 ΙΧ πέρασαν τα διόδια

6931541
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

us-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

marousi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη πριν επιτεθεί στον 17χρονο στο Μαρούσι

6931580
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

