CNN: Γιατί μια συμφωνία Τραμπ με το Ιράν μπορεί να διχάσει όσο και ο πόλεμος

Η μεγαλύτερη ελπίδα για τον τερματισμό ενός κακώς σχεδιασμένου πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με ελάχιστες διαβουλεύσεις με το Κογκρέσο ή τον αμερικανικό λαό, μπορεί να οδηγήσει σε μια μη ικανοποιητική συμφωνία για ειρήνη που αφήνει κρίσιμα ζητήματα να επιλυθούν αργότερα και βαθαίνει τη διαμάχη στην Ουάσινγκτον, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι επικείμενη και πολύ κοντά. Κάθε φορά, οι προβλέψεις του αποδείχθηκαν ευσεβείς πόθοι ή μια εσφαλμένη ερμηνεία των πραγματικών προθέσεων του Ιράν.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι οι τελευταίοι ισχυρισμοί του ότι μια συμφωνία-πλαίσιο με την Τεχεράνη είναι κοντά έχουν αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό και σύγχυση – ενώ οι Δημοκρατικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι βρίσκεται στα πρόθυρα να υποκύψει σε μια κακή συμφωνία.

Ωστόσο, η διπλωματική έξαρση υποδηλώνει ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ σε ιρανικά πλοία και λιμάνια θα μπορούσε να είναι κοντά. Μια τέτοια σημαντική πρόοδος θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για συνομιλίες που η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει για να ματαιώσει τυχόν εναπομείνασες ιρανικές πυρηνικές φιλοδοξίες.

Μια πιο συγκεκριμένη συμφωνία πέρα ​​από την τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία θα ήταν ευπρόσδεκτη παγκοσμίως, καθώς θα ερχόταν με την ελπίδα ότι τελικά θα αμβλύνονταν οι ενεργειακές και οικονομικές κρίσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο και το κλείσιμο του στενού από το Ιράν.

Ο πόλεμος του Ιράν, όπως όλα τα άλλα στην Ουάσινγκτον, είναι όμηρος πικρής πολιτικής, εδραιωμένων ιδεολογιών και πολιτικών που επιδιώκουν να ενισχύσουν το δικό τους προφίλ. Η επιθετική άρνηση της κυβέρνησης να δεχτεί κριτική για μια σύγκρουση που φάνηκε να υποτιμά σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα αντίστασης του Ιράν δεν έχει βοηθήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κερδίσει πολιτικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο, επομένως θα αντιμετώπιζε ίση ή και μεγαλύτερη αντίδραση εάν διέταζε νέα πλήγματα κατά του Ιράν – ένα βήμα που θα απειλούσε με βίαιη κλιμάκωση και χειρότερο οικονομικό πλήγμα. Ωστόσο, οι πρόεδροι συχνά μπαίνουν στον πειρασμό να ξεκινήσουν νέες στρατιωτικές περιπέτειες για να σώσουν την υπόληψή τους ή να αναζητήσουν μια πόρτα εξόδου που συχνά μετατρέπεται σε τέλμα. Όταν κάνουν ένα βήμα πίσω, μπορούν να σωθούν ζωές.

Ωστόσο, οι αναδυόμενες λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν υποδηλώνουν ότι οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μπορεί να είναι πέρα ​​​​από την ικανότητα ακόμη και του Τραμπ να τη μετατρέψει σε θρίαμβο.

Ενδείξεις, για παράδειγμα, ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να ξεπαγώσει ορισμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να διαλύσει σταδιακά τον δικό της αποκλεισμό για να πείσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό θα επικύρωναν ουσιαστικά την επιρροή που κέρδισε η Ισλαμική Δημοκρατία στον πόλεμο και θα αφαιρούσε από τα χέρια των ΗΠΑ βασικά διαπραγματευτικά ατού.

Οποιαδήποτε δέσμευση από το Ιράν στο μνημόνιο ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων θα γινόταν δεκτή με μεγάλες επιφυλάξεις στην Ουάσιγκτον. Μια προτεινόμενη περίοδος τουλάχιστον 60 ημερών για διαπραγματεύσεις για την επίλυση των σημείων τριβής στον πυρηνικό εμπλουτισμό του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου του, φαίνεται επίσης μάλλον συμπιεσμένη δεδομένης της πολυπλοκότητας των ζητημάτων. Η ιστορία δείχνει ότι το Ιράν θα ήθελε πολύ να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια παρατεταμένη περίοδο ασαφούς διπλωματίας που διαρκεί μήνες ή χρόνια.

Ένας άλλος λόγος για προσοχή είναι ότι δεν είναι σαφές ότι το Ιράν, με ένα ακόμη πιο αδιαφανές σύστημα διακυβέρνησης μετά τον θάνατο κορυφαίων ηγετών στον πόλεμο, θα δεχτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που οι ΗΠΑ είναι προφανώς πρόθυμες να προσφέρουν. Υπήρξαν αντικρουόμενα μηνύματα από την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο. Και οι νέοι ηγέτες του Ιράν φαίνεται να πιστεύουν ότι κέρδισαν αυτή την αναμέτρηση με την αμερικανική υπερδύναμη – ακόμη και αν η οικονομία τους κλονίζεται και οι πολίτες που καταπιέζουν αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επιτευχθεί «ένας βαθμός κατανόησης» με τις ΗΠΑ σε πολλά ζητήματα, αλλά η συμφωνία αυτή δεν είναι κοντά. Ο Μπαγκάεϊ φάνηκε επίσης να υποδηλώνει ότι το Ιράν θα επιδιώξει να διατηρήσει κάποιο έλεγχο επί του στενού, μια προϋπόθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα διατάραξης της συμφωνίας για τις ΗΠΑ.

Τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών πιέζουν τον Τραμπ να μην υποχωρήσει

Μερικοί Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι έτοιμος να υποχωρήσει.

«Κοιτάξτε, μας είπαν πριν από περίπου 11 εβδομάδες ο (Γραμματέας Πιτ) Χέγκσεθ και το Υπουργείο Άμυνας ότι είχαν εξαλείψει την άμυνα του Ιράν και ήταν απλώς θέμα χρόνου να έχουμε το πυρηνικό υλικό», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, στον Τζέικ Τάπερ του CNN στην εκπομπή «Κατάσταση της Ένωσης» την Κυριακή. «Τώρα μιλάμε για μια στάση όπου μπορούμε να αποδεχτούμε το πυρηνικό υλικό που παραμένει στο Ιράν; Πώς βγάζει νόημα αυτό;».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν θέσει ως βασικό πολεμικό στόχο την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ωστόσο, οι απώλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια προσπάθεια απόσπασή του με τη βία ήταν απαγορευτικές. Και οι παραχωρήσεις που θα απαιτούσε το Ιράν για την παράδοση του υλικού μέσω διπλωματίας είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλές.

Ο σύμμαχος του Τραμπ, γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι το να επιτραπεί στο Ιράν να αξιοποιήσει το πλεονέκτημά του ελέγχοντας το Στενό του Ορμούζ θα μεταβάλει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

Αυτά τα επιχειρήματα έχουν κάποια βάση. Αλλά δεν είναι επίσης σαφές πώς περισσότερες μάχες θα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στη ρήξη της αντίστασης της Τεχεράνης.

Το CNN, σε ρεπορτάζ της περασμένης εβδομάδας, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε επανεκκινήσει κάποια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ανοικοδομούσε ορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες που υποβαθμίστηκαν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι μια επανέναρξη του πολέμου θα διακινδύνευε ακόμη πιο έντονα και καταστροφικά ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου, κρίσιμων υποδομών και αμερικανικών δυνάμεων από την πρώτη σύγκρουση. Μια προσπάθεια επαναλειτουργίας του στενού με τη βία θα ήταν δυνητικά επικίνδυνη και χρονοβόρα.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης την έντονη κριτική των Δημοκρατικών, οι οποίοι τον επέκριναν για την έναρξη του πολέμου, τον κατηγόρησαν για τη διεξαγωγή του και τώρα τον επιπλήττουν για το πιθανό του τέλος.

Ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ εξέφρασε ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με την αλληλουχία μιας συμφωνίας, ξεκινώντας με το άνοιγμα του στενού και προχωρώντας σε μεταγενέστερες πυρηνικές συνομιλίες.

«Αυτό που βλέπω και με εξοργίζει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή είναι ότι ο πρόεδρος είπε ότι μπήκε σε αυτό για να αντιμετωπίσει το πυρηνικό τους πρόγραμμα», δήλωσε ο Δημοκρατικός του Νιου Τζέρσεϊ στην εκπομπή «State of the Union». «Αυτό δεν το αντιμετωπίζει».

Ο Μπούκερ πρόσθεσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ανόητος επειδή μας έβαλε σε αυτό εξαρχής».

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα «μας γυρίσει πίσω στο προπολεμικό status quo» ή χειρότερα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή.

«Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Όταν σκάβεις μια τρύπα, θα πρέπει να σταματήσεις να σκάβεις, και αυτό ακούγεται σαν αυτό που κάνουμε, επιτέλους», δήλωσε ο Δημοκρατικός του Μέριλαντ στην εκπομπή «Fox News Sunday»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απάντησε στις επικρίσεις για την πιθανή συμφωνία κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ινδία. «Η ιδέα ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πρόεδρος, δεδομένων όλων όσων έχει ήδη αποδείξει ότι είναι πρόθυμος να κάνει, θα συμφωνήσει με κάποιο τρόπο σε μια συμφωνία που τελικά θα θέσει το Ιράν σε ισχυρότερη θέση όσον αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες είναι παράλογη», είπε.

Ο πρόεδρος φαίνεται να άκουσε τις ανησυχίες. «Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, καθώς αυτός ο χρόνος είναι με το μέρος μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Με την Ημέρα Μνήμης να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ασταθούς καλοκαιριού πολιτικής που μπορεί να κρίνει τις ενδιάμεσες εκλογές, κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι τόνισαν ότι η ειρήνη θα μπορούσε να φέρει οφέλη για τους ψηφοφόρους.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι μια συμφωνία θα απελευθέρωνε μια «εκροή» πετρελαίου κατά μήκος του στενού. «Θα μπορούσατε στην πραγματικότητα να βλέπετε αρνητικό πληθωρισμό λόγω της πτώσης της τιμής της ενέργειας», είπε. Και ο βουλευτής της Φλόριντα, Μπάιρον Ντόναλντς, ο οποίος είναι υποψήφιος για κυβερνήτης, δήλωσε στο Fox ότι μόλις υπάρξει συμφωνία, «οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν και μαζί τους και οι τιμές του φυσικού αερίου εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πολλοί αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ανάκαμψη από το κλείσιμο του στενού, το οποίο άφησε δεκάδες δεξαμενόπλοια κολλημένα στον Κόλπο για εβδομάδες, δεν θα βελτιώσει άμεσα τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές ή την προσιτότητα στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές της JPMorgan, για παράδειγμα, αναμένουν ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα είναι 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους.

Δύο κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο Τραμπ

Καθώς περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιοποιούνται σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία, ο Τραμπ θα πρέπει να απαντήσει αρκετά κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, θα είναι η τελική του συμφωνία πιο άκαμπτη από τη συμφωνία του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, η οποία διαπραγματεύτηκε με το Ιράν και τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις το 2015; Αυτή η συμφωνία απέκοψε τους πολλαπλούς δρόμους της Τεχεράνης προς τα πυρηνικά όπλα και περιελάμβανε αυστηρή και συνεχή επαλήθευση.

Δεύτερον, η καταδίκη αυτής της συμφωνίας από τον Τραμπ – και ενός πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 13 Αμερικανούς σε μάχες, έχει αποκλείσει την περιοχή του Κόλπου, έχει κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και πιθανότατα έχει σκοτώσει εκατοντάδες Ιρανούς – έχει θέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε καλύτερη θέση έναντι του Ιράν;

Η επανέναρξη του πολέμου θα μπορούσε να έχει σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Ο τερματισμός του με τους καλύτερους διαθέσιμους όρους μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου προβληματικός και αντιδημοφιλής.

Διαβάστε επίσης:

Ευρώπη σε «φούρνο»: Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία – Γιατί το Λονδίνο γίνεται πιο ζεστό από την Αθήνα

Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου