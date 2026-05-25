ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:32
Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η υποδοχή, τα λουλούδια και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (Photos/Video)

Στο νησί των ανέμων βρίσκεται για διακοπές η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και τουριστών και απολαμβάνοντας τη θερμή υποδοχή από τον δήμαρχο Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslive.tv, η πρέσβης των ΗΠΑ το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026) συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.

Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος επιθεώρησε τον χώρο, ενώ ένοπλοι άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία βρίσκονταν διαρκώς γύρω της.

Ο δήμαρχος Μυκόνου υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θερμά, προσφέροντάς της ανθοδέσμη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης βγήκαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους Δημήτρη Κουτσούκο, Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο.

Ιδιαίτερη ήταν η συνομιλία της με τον Δημήτρη Κουτσούκο, καθώς και οι δύο είχαν ζήσει για χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις για γνωστά σημεία και μαγαζιά της αμερικανικής πόλης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαμογελαστή τόσο με τους τουρίστες όσο και με τους Μυκονιάτες που τη χαιρετούσαν στον Γιαλό της Μυκόνου, όπως μαρτυρά και το φωτογραφικό υλικό.

