Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς οι Αρχές ερευνούν πλέον συνολικά το περιβάλλον της 25χρονης μητέρας και τα στοιχεία γύρω από τα παιδιά που φέρεται να έχει γεννήσει.

Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μώλωπες, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν και κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να διακομιστεί άμεσα στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται πλέον και στους θανάτους δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας, καθώς η μητέρα υποστήριξε ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι θάνατοι αυτοί φέρεται να μην έχουν δηλωθεί επισήμως.

Έξι εγκυμοσύνες και αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά

Με βάση τα στοιχεία του ΑΜΚΑ της 25χρονης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι φέρεται να έχει μείνει έγκυος έξι φορές, το 2017, δύο φορές το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 εμφανίζεται ως διακοπή κύησης. Η ίδια, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίζεται ότι γέννησε κανονικά και πως το βρέφος πέθανε την ώρα του θηλασμού, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη καταγραφή θανάτου.

Αντίστοιχα, ερευνάται και η υπόθεση ενός ακόμη παιδιού που φέρεται να γεννήθηκε το 2024 και για το οποίο επίσης δεν υπάρχει καταγεγραμμένος θάνατος, παρά τον ισχυρισμό της μητέρας ότι πέθανε υπό τις ίδιες συνθήκες.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και την πραγματική συγγένεια των παιδιών που εντοπίστηκαν μαζί με τη γυναίκα, καθώς στο νοσοκομείο βρίσκονται ακόμη ένα 8χρονο παιδί, ένα 6χρονο, αλλά και ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο δεν εμφανίζεται στις δηλωμένες γεννήσεις της 25χρονης.

Για τον λόγο αυτό λήφθηκαν δείγματα DNA τόσο από τα παιδιά, όσο και από τους δύο φερόμενους γονείς, με τις γενετικές εξετάσεις να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου και άφηναν μόνα τα παιδιά

Κατά την έρευνα που ακολούθησε μετά τη μεταφορά της 3χρονης στο νοσοκομείο, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η μητέρα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και λανθασμένο τόπο κατοικίας. Όπως αποκαλύφθηκε, η οικογένεια διέμενε σε αποθήκη θερμοκηπίου στην Κρήτη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», ανέφερε στο Mega ο ιδιοκτήτης της αποθήκης.

Όπως είπε ο ίδιος, η μητέρα άφηνε συχνά τα παιδιά μόνα τους μέσα στην αποθήκη όσο εργαζόταν σε αγροτικές δουλειές και σε παρακείμενη ταβέρνα: «Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους. Και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τις μία η ώρα το μεσημέρι και τα μάζευε. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε οκτώ, εννιά η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η οικογένεια ζητούσε συχνά βοήθεια από γειτονικά χωριά, ενώ αρκετοί τους προσέφεραν ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα.

Οι κινήσεις πριν τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο

Κάμερα ασφαλείας μίνι μάρκετ κατέγραψε τη μητέρα στις 21 Μαΐου, λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο.

«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Μένουνε σε κάποια θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά στο χωριό μέσα. Αποκλείεται να πήγαιναν τα παιδιά της στην παιδική χαρά», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα στη συνέχεια κρύφτηκε σε στενό δίπλα στον δρόμο μαζί με το καρότσι, ενώ ο φερόμενος ως πατέρας περίμενε σε κοντινό σημείο μέχρι να φτάσει το ταξί.

«Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. “Κουκουλωμένο” τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό σας πούμε. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια μάνα που είναι αναστατωμένη γιατί το παιδί της χτύπησε. Μου φάνηκε σα να ήθελε κάτι να κρύψει. Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ», σημείωσε εργαζόμενος στο μίνι μάρκετ.

Από τις μαρτυρίες και τη σχετική έρευνα καταρρίπτεται το σενάριο ότι το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα της 3χρονης δεν παραπέμπουν σε ατύχημα.

Συλλήψεις και έρευνα για κακουργηματικές πράξεις

Οι Αρχές συνέλαβαν τη 25χρονη μητέρα και τον 25χρονο σύντροφό της, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για ψευδή κατάθεση, ενώ στον άνδρα για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα. Και οι δύο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων για τις πλημμεληματικές κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν την άσκηση κακουργηματικών διώξεων σχετικά με την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε εκεί το παιδί, όμως οι γιατροί την κράτησαν στον χώρο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο 25χρονος συνελήφθη έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να παρακολουθούσαν διακριτικά σημεία όπου κινείτο.

